Хрвати скупљају паре за Тонија Цетинског: Његова супруга шири апел, након срамног отказивања концерта

Након што је Тони Цетински под срамним објашњењем отказао осмомартовски концерт у Новом Саду и тамошњој дворани Спенс, дио људи у Хрватској је остао у чуду и није исказао подршку њиховом пјевачу, а дио јесте и сада планирају чак да скупљају и новац за њега, како би покрили наводне пенале које овај ће извођач потенцијално морати да плати.
Наиме, на друштвеним мрежама шире се апели да се Тонију новчано помогне, а један мушкарац чак је навео да се ради о цифри од око 100.000 евра. Он је истакао како се “чуо са Тонијем”, а да све буде још шокантније његов апел шеровала је и Тонијева жена Дубравка!
– Е мој народе… Већ је свима познато да је Тони отказао концерт у Новом Саду и исказао велико поштовање према онима које та дворана веже са тешким траумама деведесетих. Данас сам се чуо с њим и пенали које треба платити су око 100.000 евра, а могу нарасти и више.
– Драго ми је да је дио вас на мрежама писао да се требамо организовати и помоћи му да покрије тај трошак, ипак се ради о нашој Домовини и његовом великом гесту. Надам се да ће то неко од вас који сте то предлагали организовати, не би вам хтио украсти идеју. Молим вас подијелите! Само љубав!”, гласи објава коју не шеровала и Дубравка Цетински.
Подсјетимо, Тони је на дан када је требало да се појави пред публиком, 8. марта, обратио пратиоцима и саопштио да стоји иза одлуке да се концерт ипак откаже, а разлог је шокантан.
Навео је да “Спенс код неких људи носи болне успомене из ратних 90-их”.
– Драги људи, ријетко када сам се нашао пред одлуком која ми је овако тешка. Доведен сам у незавидну ситуацију везану за концерт у Новом Саду на Дан жена. Искрено, као и вјерујем већина извођача и спортиста који су тамо наступали, нисам био упознат с тим да дворана Спенс код неких људи носи болне успомене из ратних 90-их. Да сам то знао раније, сигурно бих о свему размишљао другачије – навео је он и додао:
– Посљедњих дана чуо сам свједочанства о људима: цивилима, женама, дјеци и бранитељима, који су у тој дворани пролазили кроз врло тешке тренутке. Као човјек који има велико поштовање према свакој људској патњи, то ме искрено погодило.
– У мојој породици постоји особа која је у рату изгубила мужа и оца и управо зато на ову ситуацију не могу да гледам површно. Истовремено размишљам и о младима и публици који с тим догађајима из прошлости немају никакве везе, а долазе на наше концерте због музике, заједништва и поруке турнеје “Само љубав” – навео је Цетински.
Прво је затражио мишљење публике, а онда и сам донио одлуку.
– Одлука је пала.
– Након што сам доведен у тешку ситуацију и након пажљивог размишљања одлучио сам да се концерт планиран у дворани СПЕНС у Новом Саду у овом термину неће одржати. У посљедњим данима упознат сам с бројним свједочанствима људи за које та дворана носи тешке успомене из ратних деведесетих. Као човек који дубоко поштује сваку људску патњу, осјећам одговорност да на то не останем равнодушан, преноси Телеграф.
