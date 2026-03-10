Logo
Ријана напустила вилу у Лос Анђелесу!

Ријана
Фото: Таnjug/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File

Ријана је у понедjељак напустила Лос Анђелес, дан након шокантне пуцњаве у њеној вили у Беверли Хилсу.

Поп звијезда је фотографисана како вози у конвоју теренских возила ка приватном терминалу аеродрома Ван Најс, убрзо након што је жена која је наводно пуцала на њену кућу оптужена за покушај убиства. Није познато да ли је 38-годишња пјевачица отишла због узнемирујућег инцидента или је путовање било унапред испланирано, извјештава Дејли мејл.

Детаљи напада и хапшења

У недјељу је одјекнута пуцњава на Ријанину кућу, где се она наводно налазила у том тренутку. Снимак позива 911 открио је драматичне детаље, чуло се како панично оператери говоре да је на кућу испаљено десетак хитаца. Према информацијама полиције Лос Анђелеса, осумњичена је испалила неколико хитаца из свог возила, али у нападу нико није повређен.

rijana tanjug ap Matt Slocum

Сцена

Ријана трећи пут трудна

Током позива, пријављено је да осумњичени вози бијели Теслу са привременим, папирним регистарским таблицама. Прегледом снимака са надзорних камера, полиција је успјела да добије број регистарске таблице. Оператери су такође дали опис возача - жена са плетеницама и крем блузом, чији је аутомобил описан као прљав са доње стране.

Полицијски хеликоптер је убрзо лоцирао возило на паркингу у насељу Шерман Оукс, гдје је осумњичени ухапшен.

Ко је осумњичени нападач?

Полиција је идентификовала нападача као 35-годишњу Ивану Ортиз из Флориде. Оптужена је за покушај убиства , а кауција је одређена на 10,2 милиона долара. Медији су открили да је Ортиз, која се на друштвеним мрежама представља као хришћанска инфлуенсерка, упутила узнемирујуће пријетње Ријани само неколико дана прије пуцњаве.

Ортизова је позната полицији на Флориди, гдје је ухапшена због породичног насиља, непажљиве вожње и кршења услова пуштања на слободу прије суђења. Прошлог децембра, поднијела је жалбу на судску одлуку којом је старатељство над њеним дететом додјељено њеном бившем партнеру.

Породица у незнању

Ријанин одлазак из града услиједио је након што је пјевачица, чије је право име Робин Фенти, излетјела са аеродрома у малом приватном авиону са два мотора. Њен партнер A$AP Роки није био код куће у вријеме пуцњаве. Није познато да ли су њихова дјеца - трогодишњи РЗА, двогодишњи Рајот и петомјесечни Роки - били у вили.

Извор близак пару рекао је за „Њујорк пост“ да њих двоје „не знају много“ и да нису упознати са детаљима о томе шта се догодило. Представници пјевача и полицијска управа Беверли Хилса још увијек нису коментарисали.

Истрага у току

rijana

Сцена

Преминуо Ријанин отац

Случај је преузело Одељење за пљачке и убиства полицијске управе Лос Анђелеса, а детективи сада раде на утврђивању мотива напада. Ријана је купила ову величанствену вилу са пет спаваћих соба и седам купатила 2021. године. Имање се налази у забаченој слијепој улици, преко пута куће Пола Макартнија, а у њему живе и Мадона и Мараја Кери, која годинама изнајмљује оближњу некретнину.

(индекс)

