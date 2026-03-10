Трансформација Сораје многе шокира и дан данас: Некада размак између зуба, а данас милиони и обрве као гусјенице

10.03.2026
08:00
Коментари:0
Последњи пут је контроверзна старлета Сораја Вучелић привукла пажњу када је ухваћена на наступу пjевачице Ане Николић у Загребу, а тада су сви коментарисали њен изглед.
Подсјетимо, посљедњих година ријетко можемо Сорају видјети у јавности, будући да се не експонира толико често од како је постала мајка.
Сораја је позната као неко ко увијек обрађује слике у фотошопу, али тада је шокирала издањем, па ју је мало ко препознао.
Највећу пажњу су привукле су Сорајине "неукротиве обрве", које су од дугих длака, што је свима било чудно, па су се многи запитали који је ово тренд у питању. Како је урадила бројне пластичне операције на свом лицу и тијелу, постоји могућност да је пресадила и обрве, али да је у томе очигледно претјерала.
Сораја је од првог појављивања на телевизији до данас драстично промијенила изглед, а многи су заборавили како је изгледала на почетку када је била скроз природна дјевојка.
Она је каријеру започела у ријалити програму "Велики брат" 2011. Сораја је за све ове године имала чак осам естетским операција, а силиконе у груди је уградила 2010, пред овај ријалити који ју је прославио, а тада је имала размак између зуба, а касније их је урадила.
Она никада није жељела да говори о томе шта је све промијенила на себи, а једном приликом је проговорила о естетским корекцијама које је имала.
"Причало се све и свашта, много пута сам демантовала неке наводе. Радила сам усне, повећала сам их... Увећала сам и усне, док сам нос смањила", рекла је Вучелићева код Огњена Амиџића.
Али ту није крај. Сораја је прошле године одлучила да одради двије естетске интервенције. Како је тада причао извор за домаће медије, Сораја се одлучила за најскупљег хирурга у Турској, а на његовој клиници обавила је чак двије операција, које укупно износе 30.000 долара.
"Сораја се одлучила да оде у Турску, изабрала је стварно најјачи тим хирурга, поред тога што су најјачи, они су и најскупљи били. По препоруци је отишла код хирурга, хтјела је да уради мачије очи, али поред тога урадила је један најсавременији ласер за лице, који дословно мијења кожу, послије тога не смије на сунце, опоравак је мало напорнији због свега што мораш да испоштујеш, али она се добро носи са тиме", рекао је тада извор и додао:
"Она је све платила 30.000 долара, у суштини те мачије очи су коштале 25.000 долара, а 5.000 је коштао тај ласер, који се ради у тоталној анестезији."
