Дарко Лазић након што је стигао у Србију: Не пише се добро никоме

Дарко Лазић и његова супруга Катарина су слетјели са ћеркицом на београдски аеродром након доста дана драме и компликација због ратних дешавања на Блиском истоку.
На самом почетку Дарко се пожалио новинарима како су се Катарини и њему изгубили кофери, па је екипу Курира занимало да ли постоје неке информације о томе гдје им је пртљаг завршио.
"Не. Можда и никад неће стићи овдје. Немам појма шта се десило", био је искрен Дарко, који признаје да у коферу није имао скупоцјености.
"Ја нисам ни гаће имао, једне сам прао, немам ништа скупоцјено", изазвао је смијех певач, који открива да су му финансије покриле основне потребе посљедњих дана.
"Имали смо за смјештај, храну и бебу, наравно лакше би било да нам је све то покрила агенција, али најбитније је да смо стигли живи и здрави."
Дарко је објаснио и како је изгледало његово пресједање у Сингапуру.
"Ми смо кружили, обишли смо земаљску куглу. Када бих отишао у Сингапур да се ово није десило… Мада сам се зезнуо, нисам шетао толико од основне школе. Једва чекам да дођем кући да се опружим", прича, па открива да су и тамо постојале компликације.
"Имали смо компликације у Сингапуру, предност су имали неки други путници, па је било питање да ли ћемо уопште данас допутовати", тврди и говори о страху који је осјетио током одмора.
"Видио сам да се у свијету закувало и није ми било добро два дана. Не пише се добро заиста никоме, али ја на то не могу да утичем", каже, па признаје да њиховим породицама није било свеједно.
"Угасио сам телефон јер су ме звали сваки дан. Рекао сам им само да смо добро и то је то, рекао је Дарко.
