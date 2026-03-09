Дончић и Бресквица заједно: Пјевачица проговорила о наводима

Све се посебно распламсало послије вијести да Дончић више није с Анамаријом, па су о Бресквици и Дончићу почели да пишу утицајни медији од Шпаније и њихове "Марке" до Америке.

Дежурни кривац

Гостујући у подкасту "Ускоро отварање", Бресквица је упитана за Дончића.

Истакла је да је у шоку због свега што се дешава.

“Ја сам дежурни кривац за све што се дешава”, рекла је Бресквица.

“Баш сам се шокирала због наслова. У реду ми је, оно, лајковао је пар слика па су људи скочили, то разумијем, али ово... Шок ми је био наслов 'Бресквица крива за развод!'. Брате, мислим...”, почела је Анђела.

“Повезују ме са сваким, то је сад ваљда ин. Мени је ово други кошаркаш, први је Богдановић. Пакао! Обожавам што се ми сад овдје спрдамо, али мислим да 90 посто људи послије неће разумјети да се спрдамо. Надам се да знају јер је већ постало превише, пошто сам видјела колико људи је... То је експлодирало за Дончића”, истакла је.

Љубав према Словенији

Извучена је и Анђелина изјава из интервјуа за словеначки медиј за који је истакла да много воли Словенију и да би могла себе да замисли да живи тамо.

“Веома радо долазим овдје, чак сам више пута размишљала о томе да живим овдје. То је једна од информација коју никада раније нисам рекла. Зато о томе врло често размишљам и врло је могуће да ће се тако нешто у будућности и догодити”, открила је она у фебруару за "24ур", истичући да су јој се највише допали људи и природа, због чега верује да би се лако прилагодила животу у Словенији.

Током разговора у подкасту, поновила је да њена жеља за пресељењем на било који начин није повезана са словеначким кошаркашким асом.

“Али ја стварно желим да се преселим у Словенију, мени је то животни сан. И ја то изговорим и - ево! Кажу људи: 'Ево, то је тачно, била је с њим!' (смијех) Боже, је л' реално да ми се наместило тако глупо? (смијех) Ја када одем тамо стварно уживам, људи, природа, све ми је по мери. Излетела сам се стварно без размишљања. Ништа од тога није истина”, рекла је Бресквица алудирајући на наводе о повезаности с Луком, преноси "Телеграф.рс".