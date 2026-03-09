Logo
Ердоган шаље упозорење Ирану

09.03.2026

21:39

Коментари:

0
Ердоган шаље упозорење Ирану
Фото: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Предсједник Турске Реџеп Тајип Ердоган упозорио је Иран да се уздржи од било каквих даљих "провокативних корака" након што је балистичка ракета ушла у турски ваздушни простор.

Ердоган је позвао Иран да не предузима радње које "бацају сјенку на хиљадугодишње сусједске и братске везе, те истакао да Техеран наставља да предузима "крајње погрешне и провокативне кораке" упркос искреним упозорењима Турске.

Истакао је да су турске снаге у стању приправности од почетка сукоба и да Турска прати свој ваздушни простор 24 сата дневно користећи Ф-16, авионе за рано упозоравање и танкер авионе.

Доналд Трамп-06032026

Свијет

Трамп открио када би рат могао завршити

Министарство одбране Турске саопштило је да је ракета лансирана из Ирана ушла у турски ваздушни простор прије него што су је неутралисали НАТО системи за ваздушну и ракетну одбрану у источном дијелу Средоземног мора.

Додаје се да су дијелови ракете пали на празно земљиште у Газиантепу у централном дијелу Турске, али да нема повријеђених и настрадалих.

Иран је касније негирао да је лансирао ракету ка Турској, а портпарол Министарства спољних послова Ирана Есмаил Багеи истакао је да је инцидент намјерно инсцениран, али није окривио ниједну конкретну земљу.

Коментари (0)
