Трамп: Превише је рано за расправу о преузимању иранске нафте, али не искључујем то

Извор:

Танјуг

09.03.2026

20:16

Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да, иако не жели тренутно да говори о преузимању иранске нафте, не искључује ту могућност.

У телефонском интервјуу за Ен-Би-Си њуз, Трамп је навео да је "сигурно било разговора о томе", притом помињући примјер Венецуеле, гдје је су Сједињене Америчке Државе у јануару спровеле акцију хапшења лидера те земље Николаса Мадура и од тада предузеле кораке да обезбиједе и искористе венецуеланске нафтне резерве.

Љубав

Љубав и секс

Зашто људи остају у лошим везама?

У свом говору о стању Уније прошлог мјесеца, Доналд Трамп изјавио је да су САД већ прибавиле више од 80 милиона барела нафте из Венецуеле.

- Погледајте Венецуелу. Људи су о томе размишљали, али превише је рано да се прича о томе - рекао је он.

Преузимање дијела иранске нафте могло би да наруши односе САД са Кином, у коју иде око 80 одсто иранског извоза сирове нафте.

Цијена нафте скочила је током викенда изнад 100 долара по барелу због рата САД и Израела са Ираном.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Русија могла да преусмјери испоруке нафте

Иран је девети свјетски произвођач нафте са око пет одсто глобалне производње.

Трамп се у разговору дотакао и других тема, укључујући новог врховног лидера Ирана.

Он је поновио незадовољство због избора новог врховног лидера Ирана након смрти ајатолаха Алија Хаменеија у ваздушном нападу на почетку рата.

Шиитски вјерски лидери изабрали су његовог 56-годишњег сина, Мотџабу Хамнеија, за насљедника, за кога се сматра да је представник тврде линије.

Beba

Свијет

Беба умрла чекајући Хитну помоћ: Друга трагедија у мање од мјесец дана

- Мислим да су направили велику грешку - рекао је Трамп о одлуци да се Хамнијев син постави на чело Ирана.

