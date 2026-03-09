Зашто људи остају у лошим везама?

Аутор:АТВ
Помисао на "могао би постати бољи" може стварати интензивније емоције него стварна, стабилна веза која пружа досљедну љубав и подршку.
Често остајемо у љубавним везама које више не раде, не зато што је то "права љубав", већ зато што наш мозак реагује снажније на очекивање и потенцијал него на реалну, досљедну наклоност.
Истраживања показују да се допамин, неуротрансмитер који управља наградом и задовољством, чешће активира у периодима ишчекивања и неизвесности него када добијемо оно што желимо.
То значи да помисао на "могао би постати бољи" може стварати интензивније емоције него стварна, стабилна веза која пружа досљедну љубав и подршку.
Начин на који смо се везивали у раном дјетињству дубоко утиче на наше романтичне одлуке. Људи са анксиозним стилом привржености често тумаче несталну пажњу као изазов који треба "освојити", док они са избјегавајућим стилом могу нехотице одржавати везу у којој интимност долази у таласима - што опет ојачава везу ради непредвидљивости, не стабилности.
Овакви обрасци нас доводе до парадокса: умјесто да идентификујемо шта нам заиста треба, ми се ослањамо на то како смо научили да волимо - што често значи остајање тамо гдје нема равнотеже и стварне блискости.
Иако логично знамо шта нам не одговара, когнитивне пристрасности нас држе заглављенима у љубавним петљама. Психолози објашњавају како пристрасност оптимизма тјера људе да вјерују да ће промјена наступити "ускоро", чак и кад тога нема.
Пристрасност потврђивања нас тјера да примјећујемо само знакове који подржавају нашу наду, док игноришемо све остало. А заблуда утопљеног трошка - осјећај да смо већ превише уложили - чини раскид емоционално и психолошки тежим него што заиста јесте.
Ове психолошке силе нас често натерају да тумачимо емоционални напор - стрпљење, жртвовање, чекање - као доказ посвећености, умјесто да препознамо то као знак да однос не доноси истинску блискост, преноси Супержена.
У многим несрећним везама једна особа преузима готово сав емотивни рад - разумијевање, опраштање, оправдавање, одржавање мира, надајући се да ће то бити довољно да веза "функционише". Временом, осјећање одговорности и дужности постаје замјеник за праву љубав. Усљед тога, особа почиње да се пита не да ли је вољена, него да ли је довољно стрпљива.
Љубав није само издржљивост или приврженост кроз муку; права блискост укључује узајамну пажњу, поштовање и досљедну емоционалну доступност, а то је често оно што недостаје у везама које и даље одржавамо због наде.
