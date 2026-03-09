Logo
Large banner

Хитно се повлаче серије овог лијека

Извор:

Танјуг

09.03.2026

19:37

Коментари:

0
Таблете лијекови
Фото: Pexels

Због примјећених неисправности са хрватског тржишта се привремено повлаче све серије лијека Zoltex 40 mg прашка који се користи као раствор за инекције, саопштено је данас из фирме Белупо и Агенције за лијекове и медицинске производе (ХАЛМЕД).

Ријеч је о серијама A99A1, A2VO1, XDOF1, X2XK1 i X2XJ1.

Влада Републике Српске

Друштво

Алиментација више не смије каснити: Утврђен закон о привременом издржавању дјеце

Према саопштењу ХАЛМЕД-а, у раствору су примјећене честице за које се претпоставља да потичу од материјала затварача на паковању.

Наводи се да на тржишту постоје други лијекови истог фармацеутског састава, што пацијентима омогућава да несметано наставе терапију.

Љекари су позвани да обавезно пријаве сваку нуспојаву или сумњу у неисправност лијека.

Гориво

БиХ

У сриједу стабилизација снабдијевања горивом?

Пацијентима који су развили неку нуспојаву савјетује се да се обрате свом љекару ради договора о наставку лијечења, а нуспојаве могу пријавити и директно Агенцији.

Подијели:

Тагови :

lijekovi

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крупа на Уни

Градови и општине

Радници у општинској управи крупа на Уни без плате три мјесеца

3 ч

0
Анамариа Голтес

Сцена

Словеначки медији: Анамарија звала полицију кад је Дончић дошао да види ћерку

3 ч

0
Градина

Република Српска

На столу Резолуција о забрани величања усташтва

3 ч

11
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хорор у Хрватској: Крвнички претукао цимера, ометао екипу хитне помоћи да га реанимирају

3 ч

0

Више из рубрике

Прољеће стиже, али и алергије: Ево како ублажити симптоме

Здравље

Прољеће стиже, али и алергије: Ево како ублажити симптоме

2 ч

0
Стрес

Здравље

Да ли стрес може "призвати" рак?

4 ч

0
Опака болест крије се иза тегоба са варењем: Ране симптоме често занемарујемо

Здравље

Опака болест крије се иза тегоба са варењем: Ране симптоме често занемарујемо

6 ч

0
Шта се дешава у организму након прве јутарње кафе?

Здравље

Шта се дешава у организму након прве јутарње кафе?

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

26

Пробудио се потпуно плав и отишао хитно у болницу: Љекари се почели смијати након прегледа

22

22

Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

22

12

Трамп разматра преузимање Ормуског Мореуза

21

58

САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

21

55

Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner