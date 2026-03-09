Хитно се повлаче серије овог лијека

Извор:
Због примјећених неисправности са хрватског тржишта се привремено повлаче све серије лијека Zoltex 40 mg прашка који се користи као раствор за инекције, саопштено је данас из фирме Белупо и Агенције за лијекове и медицинске производе (ХАЛМЕД).
Ријеч је о серијама A99A1, A2VO1, XDOF1, X2XK1 i X2XJ1.
Према саопштењу ХАЛМЕД-а, у раствору су примјећене честице за које се претпоставља да потичу од материјала затварача на паковању.
Наводи се да на тржишту постоје други лијекови истог фармацеутског састава, што пацијентима омогућава да несметано наставе терапију.
Љекари су позвани да обавезно пријаве сваку нуспојаву или сумњу у неисправност лијека.
Пацијентима који су развили неку нуспојаву савјетује се да се обрате свом љекару ради договора о наставку лијечења, а нуспојаве могу пријавити и директно Агенцији.
