Радници у општинској управи крупа на Уни без плате три мјесеца

09.03.2026
У Општини Крупа на Уни све буџетске исплате касне три мјесеца. Уз неизмирене плате радницима обустављена су социјална давања, подстицаји за пољопривреднике те субвенције за ђачки превоз.
Мањак од пола милиона марака односно четвртину планираног буџета за прошлу годину, неусвајање финансијских извјештаја те ненамјенско трошење средстава из Аграрног фонда, довели су до финансијских блокада. Због непоштовања скупштинских одлука покренута је процедура за опозив начелника Општине.
Драган Прица болује од хемофилије А од 1986 године и корисник је социјалних примања. Школује троје дјеце, а има и кредит. Без исплате туђе његе и помоћи каже тешко се преживи мјесец.
„Не може се живјети без тога јер ја сам на основу тога дигао кредит, на основу сам тога свога примања. Једно дијете ми завршава сада трећи средње, једно први средње, овај је у Основној школи од тога путују“, истакао је корисник социјалне помоћи Драган Прица.
С друге стране, нема још исплате ни плате за раднике у општинској управи. Упркос обећањима да ће плата за децембар бити исплаћена до половине прошле седмице, радници и даље чекају. Због непланираног запошљавања и трошења 50 хиљада марака из Аграрног фонда за исплату личних доходака, покренута је иницијатива за покретање поступка опозива Начелника Општине.
„Одборничке накнаде су у прошлом мандату су биле на нивоу 200 КМ, и оне су подигнуте на 465 марака да су сада, и то треба кориговати, плате радника дијелом, урадити ревизију социјалних давања, да се и ту види да социјална давања примају збиља они којима је неопходно и опште мјере штедње увести“, казао је службеник Општинске управе Крупа на Уни Душко Пупац.
„Покушали смо са начелником да нађемо заједничку ријеч имали смо непоштивање скупштинских одлука, ми донесемо одлуку конкретно закључак да се поштује буџет да нема више запошљавања, начелник сутрадан запосли два радника“, навео је предсједник Скупштине Општине Крупа на Уни Душан Ћулибрк.
Начелник Општине прихвата одговорност за тренутно стање, али га правда тим да је у току прошле године било пет како каже ванредних ситуација, за које је из буџета издвојено 193 хиљаде марака.
„Плата за децембар није исплаћена али су исплаћени доприноси, значи плата ће бити исплаћена сутра биће обрачуната јануарска плата по новом и колективном уговору и закону и та плата треба да буде исплаћена 20. фебруара. Примили су регрес, примили су топли оброк, примили су путовање па примили су други дио регреса у овом међувремену док се чека плата“, изјавио је начелник Општине Крупа на Уни Гојко Кличковић-
Обавезе општине крајем прошле године износиле су 351 хиљаду марака, а прва два мјесеца ове године повећане су за још 210 хиљада.
Обећања су дата а мјештани поручују да без примања не могу живјети. Док се чека извјештај буџетске инспекције начелник Општине преузима одговорност за кашњење плата запосленима у општинској управи, подстицајима у пољопривреди, социјалним давањима и субвенцијама за ђачки превоз. За централне вијести, из Крупе на Уни.
