Умјесто два сата, било би потребно свега пет минута: Мост на Сави од немјерљивог значаја

Аутор:Бранка Дакић
07.03.2026
19:28
Коментари:0
Из Српца до Давора у Хрватској потребно је око два сата вожње. Изградњом моста на Сави било би потребно свега пет минута.
„Људи су су овдје имали тај скелски прелаз и увијек смо сарађивали, ишли у школу, радили, тако да очекујемо да након изградње моста у Градишци и у Свилају, да је реално да се Србац као једина општина у БиХ која је на Сави нема мост са Хрватском, тако да очекујемо да сви релевантни подрже ову иницијативу“, рекао је Милан Петковић, посланик у ПД ПС БиХ.
Мост је од немјерљивог значаја – порука је са обје стране Саве. Пројекат је захтјева, па не очекују да ће бити у скорије вријеме, али битно је, кажу, да постоји воља и иницијатива за бољу повезаност двије општине.
„Јасно нам је свима да се ради о финансијски захтјевном, али и процедурално захтјевном пројекту, јер треба да се постигне одређени консензус на нивоу БиХ, али и када је у питању хрватска страна. Ја сам оптимиста да ће све то и да заживи, а чим прије, тим боље“, рекао је Млађан Драгосављевић, начелник општине Србац.
„Било би велико растерећење за ова два постојећа гранична прелаза и олакшало би транспорт људи, а утицало би и на развој и једног и другог мјеста“, рекао је Ђуро Анђелковић, начелник општине Давор.
Људи су се овдје вијековима сусретали, сарађивали, дружили се. Памте тај период добро становници Српска. Надају се да ће поново бити тако.
„Раније је овдје постојао скелски прелаз и који је доносио добробит Српцу и Давору. Прије рата, Давор је живио од Српца, људи су радили овдје, струју имали овдје, лијечили се“.
„Сигурно је да су то два града која су и прије ове ситуације живјели, вјероватно да би значило“.
„Много би значила, комуникација пута, било би ближе, било би боље“.
Тешко је у овом тренутку процијенити колико ће времена проћи од иницијативе до реализације, али сигурно је да ће бити потребно неколико година.
Некада је овдје постојао малогранични скелски прелаз, који је повезивао двије државе, два града. Укинут је 2013. године, након 10 година постојања. Када би се изградио мост удаљеност између двије локалне заједнице била би свега 500 метара. Сада је 80 километара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
