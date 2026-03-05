Пронашла торбу с новцем, тражи власницу да јој врати

Аутор:АТВ
05.03.2026
12:19
У времену када често слушамо негативне приче, из Зенице стиже један лијеп и хуман гест који показује да поштење и даље живи међу нашим суграђанима.
Наиме, Зеничанка Амина пронашла је торбицу која је остављена на клупи код Босанке, а умјесто да је задржи, одлучила је учинити све како би је вратила њеној власници.
У торбици се не налазе никакви документи, али унутра има новчаник са новцем, чешаљ, неколико стикера и још ситница.
Због ствари које су пронађене у торбици, претпоставља се да би могла припадати дјевојчици, вјероватно млађој од 15 година.
Амина се нада да ће се, захваљујући објави на друштвеним мрежама и порталима, јавити особа којој торбица припада како би јој била враћена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
