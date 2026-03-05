Logo
Large banner

Пронашла торбу с новцем, тражи власницу да јој врати

Аутор:

АТВ

05.03.2026

12:19

Коментари:

0
Пронашла торбу с новцем, тражи власницу да јој врати

У времену када често слушамо негативне приче, из Зенице стиже један лијеп и хуман гест који показује да поштење и даље живи међу нашим суграђанима.

Наиме, Зеничанка Амина пронашла је торбицу која је остављена на клупи код Босанке, а умјесто да је задржи, одлучила је учинити све како би је вратила њеној власници.

Туча кошаркашица

Кошарка

Незапамћена туча кошаркашица, судија најгоре прошла

У торбици се не налазе никакви документи, али унутра има новчаник са новцем, чешаљ, неколико стикера и још ситница.

Због ствари које су пронађене у торбици, претпоставља се да би могла припадати дјевојчици, вјероватно млађој од 15 година.

Болница

Здравље

Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

Амина се нада да ће се, захваљујући објави на друштвеним мрежама и порталима, јавити особа којој торбица припада како би јој била враћена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

torbica

новац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима

Градови и општине

Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима

2 ч

0
Ваздух нездрав у шест градова

Градови и општине

Ваздух нездрав у шест градова

2 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Градови и општине

МУП издао обавјештење грађанима Лакташа

4 ч

0
Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''

Градови и општине

Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

12

37

Пјевач доживио дебакл: На наступ му нико није дошао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner