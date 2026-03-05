Logo
Паркинг у Бањалуци скупљи него у приморским градовима

АТВ

05.03.2026

13:19

2
Паркинг у Бањалуци скупљи него у приморским градовима
Фото: ATV

Једна од најболнијих тачака скоро сваког Бањалучанина више година је паркинг, посебно од септембра када су промијењене зоне.

Градски оци, на челу са градоначелником Драшком Станивуковићем, на тај начин су дигли цијене паркирања, што је у великој мјери утицало на расположење возача.

Посебно ако се узме у обзир да је паркирање током зиме јефтиније у неким приморским градовима у Хрватској него у Бањалуци.

Тако, сат времена у зимској сезони у првој зони у Задру кошта 80 евро центи, односно мање од 1,60 КМ. Да подсјетимо, у Бањалуци ћете за исту услугу платити 2 марке.

Једна од најпопуларнијих дестинација за грађане БиХ, Макарска, такође током зиме има јефтинији паркинг него највећи град Републике Српске. Сат у овом хрватском граду кошта 90 евро центи - у преводу, мање од 1,80 КМ.

Чак је и Пула, која је позната по високим цијенама, у зимској сезони јефтинија него Бањалука. Руку на срце не значајно, али ипак је јефтинија. Карта за један сат паркинга у Пули кошта 1 евро, односно 1,95 КМ.

Да напоменемо, цијена у Бањалуци је иста без обзира да ли је у питању љетна или зимска сезона.

Гужве изговор

Подсјећамо, од половине септембра прошле године у Бањалуци су промијењене паркинг зоне а самим тим и цијене.

Под изговором смањења гужви, шефови града су тада неке зоне које су биле под ознаком "2", пребацили у "1", а неке које су биле прва тада су постале нулта зона.

У суштини, то је одмах значило и веће цијене за сат, или дан паркинга. На примјер, паркинг који је до тада био у другој зони коштао је марку по сату, а онда је пребачен у прву зону чиме је цијена сата удвостручена.

Мало им било поскупљење из 2023. године

На овај начин су градски оци, такорећи, избјегли причу о поскупљењу паркинга.

И то новом поскупљењу, јер је претходно било свега 2 године раније, тачније у октобру 2023. године.

До тог момента сат времена у другој зони коштао је пола, а цијели дан три марке. Од тог октобра цијена је скочила на марку за сат, односно пет марака за дан.

Скупља је тада постала и прва зона гдје је сат са марке "скочио" на двије, а дан са пет на седам марака.

Нулта зона тада је поскупјела на три марке за један сат.

Коментари (2)
