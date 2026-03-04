Маричић: СНСД ће у Бањалуци подржати само оне регулационе планове у којима се уваже захтјеви грађана

04.03.2026
19:56
Коментари:0
Горан Маричић, в.д. предсједника ГрО СНСД-а Бањалука каже да ће ова партија и скупштинска већина подржати само оне регулационе планове који су добили подршку грађана и без примједбе прошли стручна тијела Скупштине града, односно Комисију за просторно уређење.
"Инсистираћемо на што бржем доношењу Урбанистичког плана града Бањалука као стратешког документа који ће служити као основ за даљи и бољи развој града Бањалука у коме ћемо ријешити све нагомилане проблеме који се годинама као такви препознају од стране грађана", рекао је Маричић.
