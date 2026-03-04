Logo
Телеграф

04.03.2026

19:43

Кривична пријава жени из Сремске Митровице: Пронађено 750 кг дувана намијењеног црном тржишту

У Сремској Митровици полиција ће поднијети кривичну пријаву против Б. В. (56), због сумње да је извршила кривично дело недозвољено складиштење робе.

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминала, Одјељења за сузбијање привредног криминала и Полицијске управе у Сремској Митровици, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Сремској Митровици, поднијеће кривичну пријаву против Б. В. (56), због сумње да је извршила кривично дјело "Недозвољено складиштење робе", саопштио је МУП.

Како се сумња, она је 750 килограма осушеног дувана у листу, у свом власништву, намијенила да прода на црном тржишту и на тај начин оштетила буџет Републике Србије за 6.211.500 динара.

Полиција је дуван пронашла у приколици у помоћном објекту, у околини Сремске Митровице.

(Телеграф)

МУП Србије

duvan

Sremska Mitrovica

