Стевандић: Закон о заштити здравља од дуванских производа потребан

Извор:

СРНА

23.12.2025

12:04

Коментари:

0
Стевандић: Закон о заштити здравља од дуванских производа потребан
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сматра да је Закон о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење потребан, али и да не смије направити никакву дискриминацију и треба га посматрати са здравственог аспекта.

Стевандић је рекао да предложено законско рјешење треба да дјелује едукативно.

"Овакав закон нам треба и од нечега се мора почети. Ово је проблем који је тешко дефинисати, а још теже је дефинисати рјешења", поручио је Стевандић током скупштинске расправе о предложеном закону.

Он каже да је потребно видјети шта је конкретно рјешење - ограничење или уређење.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Радити на унапређењу односа и побољшању услова живота свих грађана

Стевандић сматра да би пуно пушача престало да конзумира цигарете када би видјели како изгледа карцином плућа.

"У Словенији су навикли да се пуши напољу и то је дио културе свијета. Треба да размишљамо да ли је наша свијест на том нивоу, да ли идемо према еволуцији или према револуцији која подразумијева непримјењивање закона", нагласио је Стевандић.

Он је увјерен да ће предложено законско рјешење за пар година бити савршено.

Указао је и на то да се дјеци преко разних инфлуенсера на друштвеним мрежама намећу разноразни производи.

"Наша дјеца неће посегнути за цигаретом тек тако сама, али имамо инфлуенсере који рекламирају производ који привлачи пажњу и то се провлачи у подсвијести младих", поручио је Стевандић.

