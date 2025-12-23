Додик: Радити на унапређењу односа и побољшању услова живота свих грађана

Извор:
СРНА
23.12.2025
12:01
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да је досадашња сарадња институција Републике Српске са Католичком црквом била веома добра, те да треба додатно радити на унапређењу односа и побољшању услова живота свих грађана.
"Несумњиво је да комплекс `Марија Звијезда` треба да буде враћен Католичкој цркви. Морамо измјестити болницу која тамо функционише и вјерујем да ћемо у догледно вријеме ријешити ово питање", рекао је Додик новинарима након састанка са бањалучким бискупом Жељком Мајићем.
Додик је истакао да је Република Српска заинтересована да католичка заједница има самоодрживост и зато подржава одређене активности.
"Ти људи заслужују да имају квалитетније услове за живот. Жеља ми је да рјешавамо отворена питања, а важно је и да интервенишемо у неким локалним заједницама како би били реализовани инфраструктурни пројекти битни за Католичку цркву и вјернике", додао је Додик.
Додик је католичким вјерницима честитао предстојећи Божић.
Мајић је нагласио да је на састанку било ријечи о пројектима и потребама важним за католичку цркву.
"Морамо гледати у будућност и радити на побољшању живота грађана, те су зато овакви састанци неопходни. Једно од важнијих питања јесте повратак црквене имовине прије свега самостана `Марија Звијезда`, али и рјешавање проблема Католичког школског центра који је опште добро, јер га похађају ученици различитих конфесија", рекао је Мајић.
Он је захвалио Додику за помоћ и квалитетну сарадњу са Бањалучком бискупијом.
