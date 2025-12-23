Јавне кухиње у Српској добијају 500.000 килограма брашна

Извор:
АТВ
23.12.2025
10:09
Влада Републике Српске размотриће већ на наредној сједници информацију о потребама јавних кухиња у Републици Српској, те усвојити закључак о донацији 500.000 килограма пшеничног брашна, претходно набављених кроз интервентне набавке, за ове потребе.
Саопштено је то из Министарства трговине и туризма Републике Српске, одакле су додали да је министар Денис Шулић разговарао данас, у уторак, 23. децембра, у Бањалуци, са представницима Црвеног крста Републике Српске и организацијама које пружају услуге јавних кухиња у Републици Српској.
Тема састанка, навели су, била је анализа досадашње сарадње, кроз коју је у претходном периоду Влада Републике Српске, додали су у саопштењу, "пружила значајну подршку раду ових организација кроз материјална и финансијска средства".
"На састанку су сагледане и потребе за функционисање јавних кухиња у наредном периоду, посебно у вријеме празника, те је договорено да већ у наредним данима Министарство трговине и туризма, путем Црвеног крста Републике Српске, дозначи додатне количине брашна потребне за свакодневни рад и снабдијевање корисника јавних кухиња у Републици Српској", истакли су из Министарства.
