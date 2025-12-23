Logo
Large banner

Јавне кухиње у Српској добијају 500.000 килограма брашна

Извор:

АТВ

23.12.2025

10:09

Коментари:

0
Јавне кухиње у Српској добијају 500.000 килограма брашна
Фото: Unsplash

Влада Републике Српске размотриће већ на наредној сједници информацију о потребама јавних кухиња у Републици Српској, те усвојити закључак о донацији 500.000 килограма пшеничног брашна, претходно набављених кроз интервентне набавке, за ове потребе.

Саопштено је то из Министарства трговине и туризма Републике Српске, одакле су додали да је министар Денис Шулић разговарао данас, у уторак, 23. децембра, у Бањалуци, са представницима Црвеног крста Републике Српске и организацијама које пружају услуге јавних кухиња у Републици Српској.

Тема састанка, навели су, била је анализа досадашње сарадње, кроз коју је у претходном периоду Влада Републике Српске, додали су у саопштењу, "пружила значајну подршку раду ових организација кроз материјална и финансијска средства".

Ауто

Ауто-мото

Пљуштаће казне: Ово више не смијете радити током вожње

"На састанку су сагледане и потребе за функционисање јавних кухиња у наредном периоду, посебно у вријеме празника, те је договорено да већ у наредним данима Министарство трговине и туризма, путем Црвеног крста Републике Српске, дозначи додатне количине брашна потребне за свакодневни рад и снабдијевање корисника јавних кухиња у Републици Српској", истакли су из Министарства.

Подијели:

Тагови:

Brašno

javna kuhinja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пљуштаће казне: Ово више не смијете радити током вожње

Ауто-мото

Пљуштаће казне: Ово више не смијете радити током вожње

4 ч

0
Зашто је понекад добро да направите паузу у процесу мршављења?

Здравље

Зашто је понекад добро да направите паузу у процесу мршављења?

4 ч

0
Младић (25) из Црне Горе избоден у Риму

Свијет

Младић (25) из Црне Горе избоден у Риму

4 ч

0
Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

Кошарка

Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

4 ч

0

Више из рубрике

ПДП

Република Српска

Црнадак о Радојичићевој "добитној комбинацији": Можете ли да замислите?

6 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Република Српска

Пријем за полицијске службенике који су исказали висок степен пожртвованости

6 ч

0
НСРС о Приједлогу закона о измјени Закона о стварним правима

Република Српска

НСРС о Приједлогу закона о измјени Закона о стварним правима

7 ч

0
Додик: Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима

Република Српска

Додик: Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима

15 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

13

55

Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner