Пријем за полицијске службенике који су исказали висок степен пожртвованости

АТВ
23.12.2025
07:20
Министарство унутрашњих послова Републике Српске организује данас у Бањалуци свечани пријем за полицијске службенике који су исказали висок степен професионалности и пожртвованости у спасавању људских живота.
Пријему ће присуствовати 36 припадника МУП-а из цијеле Републике Српске, који су током обављања својих дужности показали посебну хуманост.
