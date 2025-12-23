Logo
Пријем за полицијске службенике који су исказали висок степен пожртвованости

Извор:

АТВ

23.12.2025

07:20

Коментари:

0
МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

Министарство унутрашњих послова Републике Српске организује данас у Бањалуци свечани пријем за полицијске службенике који су исказали висок степен професионалности и пожртвованости у спасавању људских живота.

Пријему ће присуствовати 36 припадника МУП-а из цијеле Републике Српске, који су током обављања својих дужности показали посебну хуманост.

Таг:

МУП Републике Српске

