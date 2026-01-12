Logo
Испробајте руски трик за гријање ногу: Стварно помаже

12.01.2026

17:04

Испробајте руски трик за гријање ногу: Стварно помаже
Фото: Merve Baydar/Pexels

С доласком зимских температура испод нуле, одржавање топлоте стопала постаје прави изазов, нарочито за оне који желе да избјегну гломазне спортске или кежуал чизме са крзном.

Ипак, рјешење постоји – и то провјерено деценијама уназад. Ријеч је о једноставном руском трику који су, према предању, користили и војници како би се заштитили од екстремне хладноће.

Стручњаци најприје упозоравају на важност правилног одабира обуће. Током зиме треба избјегавати уску обућу јер она омета циркулацију крви и смањује слој ваздуха који д‌јелује као природна изолација. Идеално је носити обућу барем пола броја већу како би стопала имала довољно простора и остала топлија.

Једнако је важно да стопала остану сува. Влажна или знојава стопала много се брже хладе, што може довести до непријатног осјећаја хладноће током цијелог дана. Прије обувања чизама препоручује се наношење антиперспиранта на стопала, а додатну заштиту пружају и водоотпорни спрејеви за обућу који спречавају продор снијега и воде.

Кључ цијеле приче

Главна тајна крије се у једноставном, али ефикасном рјешењу. Испод оригиналног улошка у чизмама потребно је поставити додатни уложак израђен од алуминијумске фолије. Довољно је пратити облик постојећег улошка и према њему изрезати фолију. Још бољи учинак пружа посебна рефлектујућа фолија, доступна у продавницама грађевинског материјала.

Важно је напоменути да се фолија поставља испод оригиналног улошка, како би служила као изолација од хладноће која долази са тла. Постављање фолије изнад улошка може узроковати кондензацију и знојење стопала, чиме се губи жељени учинак.

За оне који желе додатни ниво топлоте, препоручује се замјена оригиналног улошка филцаним, који још боље задржава топлоту. Иако овај корак није неопходан, може значајно повећати удобност током најхладнијих зимских дана, преноси Дневно.хр.

Савјет: Прије него што кренете у дугу шетњу, испробајте како се осјећате са фолијом у обући на краћој релацији како бисте били сигурни да вам је удобно и да стопало не клизи.

