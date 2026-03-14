Logo
Large banner

Родитељи са бебом слетјели у провалију: Познати детаљи тешке незгоде

Аутор:

АТВ

14.03.2026

15:45

Коментари:

0
Незгода Никшић-Плужине
Фото: Служба заштите и спашавања Никшић

Током раних јутарњих часова на магистралном путу Никшић - Плужине дошло је до тешке саобраћајке када је у мјесту Брезна возило са таблицама БиХ слетјело са пута у дубоку провалију.

У возилу је био брачни пар са бебом.

"Родитељи се налазе у болници у Никшићу, док је беба превезена у Клинички центар Црне Горе", потврђено је у никшићкој болници.

До незгоде је дошло око 6 сати јутрос, а на терену су интервенисали и ватрогасци-спасиоци, преноси Информер.

У саобраћајној незгоди која се јутрос догодила на магистралном путу Никшић – Плужине, код мјеста Брезна, теже је повријеђена Барбара Југовић (2000). Мушкарац и беба су задобили лакше повреде.

Марихуана

Хроника

Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане, ухапшена жена

Дојаву о незгоди службе су добиле у 5.59, када је пријављено да је возило регистарских таблица БиХ слетјело са пута, у провалију, око 30 метара испод коловоза.

"У координисаној акцији ватрог-спасилаца Службе заштите и спашавања Никшић са ХМП из Никшића и полицијом успјесно су извучени из возила и хоспитализовани“, казали су Телевизију Вијести из Службе заштите и спашавања Никшић", преноси Борба.ме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Nikšić

беба

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане

Хроника

Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане, ухапшена жена

4 ч

0
Слетио аутобус

Хроника

Слетио аутобус код Мостара: Има повријеђених, међу њима и малољетник

5 ч

0
Лото / Лутрија

Хроника

Лото добитник настрадао у пожару

5 ч

0
Тежак судар комбија и џипа, Хитна помоћ и полиција на лицу мјеста

Хроника

Тежак судар комбија и џипа, Хитна помоћ и полиција на лицу мјеста

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

19

Оштре реакције на најављено ХВО окупљање код Дервенте: Недопустиво

19

08

Стручњаци упозоравају труднице: Ово може довести до анемије

19

05

Антииранска резолуција посвађала проиранско Сарајево

18

58

Централне вијести, 14.03.2026.

18

52

Преминуо чувени Јурген Хабермас

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner