Родитељи са бебом слетјели у провалију: Познати детаљи тешке незгоде

Аутор:АТВ
14.03.2026
15:45
Током раних јутарњих часова на магистралном путу Никшић - Плужине дошло је до тешке саобраћајке када је у мјесту Брезна возило са таблицама БиХ слетјело са пута у дубоку провалију.
У возилу је био брачни пар са бебом.
"Родитељи се налазе у болници у Никшићу, док је беба превезена у Клинички центар Црне Горе", потврђено је у никшићкој болници.
До незгоде је дошло око 6 сати јутрос, а на терену су интервенисали и ватрогасци-спасиоци, преноси Информер.
У саобраћајној незгоди која се јутрос догодила на магистралном путу Никшић – Плужине, код мјеста Брезна, теже је повријеђена Барбара Југовић (2000). Мушкарац и беба су задобили лакше повреде.
Дојаву о незгоди службе су добиле у 5.59, када је пријављено да је возило регистарских таблица БиХ слетјело са пута, у провалију, око 30 метара испод коловоза.
"У координисаној акцији ватрог-спасилаца Службе заштите и спашавања Никшић са ХМП из Никшића и полицијом успјесно су извучени из возила и хоспитализовани“, казали су Телевизију Вијести из Службе заштите и спашавања Никшић", преноси Борба.ме.
