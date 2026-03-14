Лото добитник настрадао у пожару

14.03.2026
Стравичан пожар избио је јутрос око 5 часова у мЈесту Стублине код Обреновца. Како сазнајемо, изгоријела је кућа и настрадао Зоран Ј. (79). Комшије су у шоку и говоре да се ради о великој трагедији.
Унутрашњост куће је потпуно уништена у пожару који је избио у раним јутарњим часовима.
Ватра је уништила тавански дио, а конструкција се потпуно урушила. Ватрогасне екипе су, нажалост, испод рушевина, након локализације пожара, пронашле беживотно тијело мушкарца.
Комшије и даље не верују каква се трагедија догодила.
"Живио је сам, није се женио, није имао никога. Био је добар као душа", говоре комшије за Informer.rs.
Како наводе, настрадали мушкарац је раније добио на лотоу.
"Трагедија велика, јутрос смо видјели полицију и ватрогасце", у шоку су комшије настрадалог Зорана Ј.
Око куће је мук, куче још увек чува двориште несрећног човјека.
Али, увиђај је завршен, а тијело мушкарца послато на судску медицину.
Настрадали дека, је био слабо покретан. Његово тијело је било готово потпуно угљенисано.
Узрок пожара је највероватније гријалица.
Ватрогасци су брзо реаговали и успели да спријече ширење пламена на сусједне објекте, али за несрећног деку који се налазио унутра није било спаса, поноси Информер.
