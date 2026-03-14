Србија остаје без чуда од дјетета

14.03.2026

Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године
Иако је постојала нада да би млада Ива Јовић због свог поријекла могла да се одлучи да наступа под заставом Србије, до тога, ипак, нажалост неће доћи.

Једна од најталентованијих тенисерки данашњице и право чудо од дјетета ријешило је да наступа за Сједињене Америчке Државе.

Она је позвана да наступи за репрезентацију САД-а на предстојећем окршају Били Џин Кинг купа против репрезентације Белгије у Остендеу. Тамо ће се поред ње наћи и америчке тенисерке Хејли Батист, Мекартни Кеслер и дублашица Никол Меличар-Мартинез.

У питању је квалификациони меч Били Џин Кинг купа за финални турнир који ће се одржати у Шенжену. Меч САД-а и Белгије заказан је за 10. и 11. априла, а очекује се да Ива Јовић одигра своје мечеве у синглу.

Иначе, тенисерка српског поријекла није крила љубав према Србији. Отац Бојан и мајка Јелена су емигрирали у САД почетком 21. века и тамо су се и "скућили". Савладала је и српски језик, а већ током јуниорске каријере почела је да бележи импресивне резултате на Гренд слем турнирима.

За сада се налази надомак уласка међу Топ 10 на свијету, пошто се домогла 17. позиције и има 2.070 бодова. Недостаје јој тек нешто испод 1.000 бодова да би пробила магичну границу, преноси Телеграф.

