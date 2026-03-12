Logo
Добио Ђоковића и пред хиљадама људи у САД назвао Новака једним именом

Извор:

Телеграф

12.03.2026

08:12

Коментари:

0
Добио Ђоковића и пред хиљадама људи у САД назвао Новака једним именом
Фото: Tanjug / AP / Manu Fernandez

Џек Дрејпер је успио да задржи тло под ногама и да савлада Новака Ђоковића у осмини финала, те тако продужи наду да би могао да одбрани титулу Индијан Велса.

Послије битке у три сета, Британац је и поред побједе одао признање Србину за све што је урадио у каријери и назвао га "најбољим тенисером у историји".

Новак Ђоковић

Тенис

Шок на Индијан Велсу: Ђоковић избачен, Британац славио у тај-брејку

- Невјероватан осјећај, само то што сам био на терену посљедњих неколико седмица је довољно емоционално за мене. Веома сам захвалан због тога. Изаћи овдје против Новака, најбољег тенисера у историји, неког коме се дивим и кога сам гледао од малих ногу, веома сам поносан на себе. Ја... Ја... Не знам... - на крају ни сам Дрејпер није знао шта да каже.

Ни сам није сигуран како је издржао посљедњи налет Новака, али искуство у тениском крему му полако постаје велики адут.

- Играм довољно дуго на туру. Играо сам против најбољих играча, није лако добити играче из најбољих 10. Био је то тежак моменат за мене, сервирао сам за меч. Успио сам некако да се вратим, немам право објашњење. Побједа ми много значи, подиже ми самопоуздање. Не играм још увијек онако како желим да играм. Недостаје ми одлучност, надам се да ће од сада да се настави узлазном путањом - закључио је Дрејпер.

Британски представник ће се у четвртфинала сударити са Данилом Медведевом.

