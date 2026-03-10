Logo
Ово нисте очекивали: Ђоковић на терену већ ове вечери

10.03.2026

19:06

Новак Ђоковић
Фото: Танјуг/АП

Јак ритам је себи наметнуо Новак Ђоковић у Индијан Велсу, јер му се преплићу мечеви у сингл и дубл конкуренцији.

Иако сваког другог дана игра у синглу и већ је уписао двије побједе, нема дане одмора, јер ће већ ове вечери поново изаћи на терен у дублу.

Полиција Хрватска

Регион

Језиви детаљи двоструког убиства у Хрватској: Металним предметом убио мајку и баку

Његов пар у калифорнијској пустињи је Стефанос Циципас, са којим је већ направио изненађење савладавши треће носиоце Матеа Павића и Марсела Аревала.

Било је 6:3, 6:2 за мање од сат времена, те су сљедећи ривали Валентан Вашеро и Артур Риндеркнеш.

Ђоковић и Циципас ће тај меч играти ове вечери други меч по програму, после женског сингла између Јасмин Паолини и Талије Гибсон које играју од 21.00.

Прослава 8. марта

Република Српска

Додик на прослави 8. марта запјевао велики хит Мирослава Илића

Дакле, Србин и Грк ће на терену бити око 22.30 или који минут касније, у зависности од трајања претходног меча.

Подсјетимо, Ђоковића у сриједу увече (или током ноћи на четвртак) чека меч у синглу против актуелног браниоца титуле у Индијан Велсу, Џека Дрејпера.

