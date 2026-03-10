Федерер и Надал ово нису успјели: Ђоковић на прагу историјског достигнућа

Аутор:АТВ
Ако најбољи српски тенисер Новак Ђоковић уђе у полуфинале Индијан Велса, срушиће незамислив рекорд који нису успјели ни Рафаел Надал а ни Роџер Федерер.
Ђоковић је послије скоро једне деценије обезбједио осмину финала Индијан Велса, а уколико настави низ побједа на овом турниру, могао би да постане власник још једног веома битног достигнућа у свијету тениса.
Наиме, Ђоковић је прошле године дошао до треће позиције вјечне листе наступа на Мастерсима, те су испред њега остали само Роџер Федерер и бивши шпански играч Фелисијано Лопез.
Уколико Новак буде прошао у четвртфинале, доћи ће у овој класи турнира изнад Швајцарца који је сада на 138 учествовања на мечевима Мастерса.
Но, како то Србин увијек ради, напада врх и гледаће да до краја овог такмичења преузме рекорд.
Потребно му је да дође до полуфинала да би престигао Лопеза (139) и био неприкосновени владар и ове категорије.
Све то може да се догоди на Индијан Велсу, али да се не деси у Калифорнији, већ у Мајамију ће имати прилику да постане највећи и у овом сегменту, између свега осталог, преноси Телеграф.
