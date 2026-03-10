Logo
Мијења се обрачун пензија за затворске полицајце

АТВ

10.03.2026

18:18

2
Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак покренуо је и испоштовао процедуру измјена закона којима ће бити изједначена права полицајаца у казнено-поправним установама са правима полиције Министарства унутрашњих послова и Судске полиције Републике Српске у погледу пензионисања.

Према измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција, које ће се по хитном поступку у уторак наћи пред посланицима Народне скупштине Републике Српске, затворским полицајцима ће се висина пензије убудуће обрачунавати на основу пет најповољнијих годишњих плата, као што је то већ регулисано за полицијске службенике МУП-а и Судске полиције.

Овим рјешењем, како каже Селак, исправља се дугогодишња неправда према људима који свакодневно брину о безбједности у казнено-поправним установама Републике Српске.

"Наш је задатак да штитимо оне који штите државу и друштво. Затворски полицајци раде одговоран и тежак посао и заслужују иста права као и њихове колеге у другим безбједносним структурама Републике Српске“, поручио је Селак.

Предложеним измјенама закона отклања се правна несигурност, спречавају даљи судски спорови и обезбјеђује једнако поступање према свим полицијским службеницима Републике Српске.

Министар Селак нагласио је да је Република Српска снажна онолико колико су заштићени и поштовани њени људи који свакодневно чувају ред, закон и безбједност друштва, те да ће институције наставити да јачају положај оних који служе држави и народу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Горан Селак

Коментари (2)
