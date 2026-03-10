Logo
Ђокић са управом РиТЕ Гацко: Очување стабилности рада кључни приоритет

АТВ

10.03.2026

16:15

Петар Ђокић са управом РиТЕ Гацко
Фото: Уступљена фотографија

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић састао се данас у Бања Лука са управом Рудник и Термоелектрана Гацко, са којом је разговарао о текућем пословању овог предузећа, плановима за наредни период, као и изазовима у раду.

Током састанка истакнуто је да је очување стабилности рада један од кључних приоритета, те да је неопходно наставити активности усмјерене на сигурно и континуирано функционисање овог значајног енергетског система. Наглашено је да термоелектрана тренутно на депоу располаже са око 40.000 тона угља.

Саговорници су указали и на потребу наставка мјера оптимизације и рационализације трошкова, које су већ дале резултате. Како је истакнуто, предузеће је у протеклој години пословало позитивно управо захваљујући смањењу трошкова.

Вага

Савјети

Да ли пијење топле воде утиче на брже мршављење? Коначно стигло објашњење

Оцијењено је да је неопходно наставити са даљим смањењем трошкова како би се обезбиједили услови за побољшање пословања предузећа.

Саговорници су се сагласили да је заштита и очување стабилности великих енергетских система, какав је Рудник и Термоелектрана Гацко, од посебног значаја, имајући у виду њихову важну улогу у укупном енергетском сектору Република Српска.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Петар Ђокић

RiTE Gacko

