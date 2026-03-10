Logo
Large banner

Додик: Ваздух над Источним Сарајевом заувијек носи тугу због прекинутих дјечијих осмијеха

Извор:

СРНА

10.03.2026

13:01

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да постоје мјеста гдје тишина није одсуство звука, већ присуство бола који нема ријечи, а таква тишина је у Источном Сарајеву само на помен 118 невине српске дјеце коју су мучки, хладно и безобзирно убили припадници муслиманске војске из Сарајева.

- Ваздух над овим градом свакодневно носи тугу због прекинутог дјечјег осмијеха, дјетињства, школских обавеза, игре ластиша и лопте и то суровом руком рата, злочиначки и мучки. То нису биле војне мете, ни војници, већ невина дјеца чија је чиста, искрена, безазлена граја у ријетким тренуцима примирја "реметила" звук граната и кише метака и чије су једине "утврде" тада били паркови, а "оружје" дрвене играчке - истакао је Додик.

Поводом обиљежавања Дана сјећања на убијену и страдалу дјецу Српског Сарајева, 11. марта, када су из снајперског хица убијене дјевојчице Наташа Учур /10/ и Милица Лаловић /11/, чије су трагичне судбине постале симбол страдања дјеце на подручју Сарајевско-романијске регије, предсједник СНСД-а је нагласио у изјави за Срну да страдање дјеце у Српском Сарајеву није само статистика на папиру са 118 имена, то је празна столица за породичним ручком, славским столом, празна дјечија соба која никада није постала соба основца, средњошколца, студента...

- Данас се посебно сјећамо наше Милице и Наташе које су постале симболи свих наших анђела. Њихова игра у насељу Грбавица, које је тада припадало Српском Сарајеву, прекинута је у тренутку када су требале да сањају о будућности. Није било довољно што им је дјетињство било обиљежено ратом, већ су у том крвавом рату изгубиле тек започете животе које су прерано уткале у темеље Републике Српске - истакао је Додик.

Лидер СНСД-а је нагласио да је 118 "Милица" и "Наташа" наш вјечни подсјетник да зло не бира, да рука злочинца није ни задрхтала нишанећи снајпером двије разигране дјевојчице, али зато ова њихова велика жртва никада не смије бити заборављена.

​Он је навео да ​Спомен-обиљежје у дворишту школе "Свети Сава" у Источном Новом Сарајеву стоји као камени загрљај за сву страдалу дјецу и сваки пут када прођемо поред њега дужни смо да застанемо и то не само због туге, већ због обећања да ћемо градити град у ком ће се дјеца слободно играти и учити, мирно спавати, и да никада нећемо дозволити да њихова жртва изблиједи у сјећању и историји.

​- Наши мали анђели никада неће отићи из овог града, јер су њихови млади животи уграђени у сваки његов камен који су они својом крвљу и дјечијом чистотом натопили - рекао је Додик за Срну.

Он је истакао да бити патриота значи вољети ову земљу онако како су је вољела та дјеца – невино, чисто и безрезервно, али која у тој својој чистоти нису могла ни слутити да ће им игра остати посљедња успомена, а зликовци који су то учинили остати некажњени.

- Зато је наша света дужност да се о овим малим а великим херојима стално прича генерацијама које долазе и да свако дијете које данас слободно корача улицама не само Источног Сарајева, већ сваке локалне заједнице у Републици Српској зна да ту слободу дугује онима који су своје дјетињство дали за темеље Српске - истакао је предсједник СНСД-а.

Додик је поручио да ће заједно са Републиком Српском живјети и ових 118 невиних душа које су биједним зликовцима, кукавицима и монструмима били мета, и живјеће заувијек у сваком дјечијем кораку, осмијеху, првој изговореној ријечи, у сваком школском звону и у сваком срцу које куца за Источно Сарајево и Републику Српску.

Страдалој дјеци Српског Сарајева од 1992. до 1995. године сутра ће бити служен помен у присуству чланова породица страдалих, званица, ђака и наставника, те положени вијенци код Спомен-обиљежја.

Подијели:

Таг :

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Има ли довољно горива у Српској? Ево шта каже министар

Република Српска

Има ли довољно горива у Српској? Ево шта каже министар

2 ч

5
Поскупљује регистрација: Припрема се повећање годишње накнаде за јавне путеве

Република Српска

Поскупљује регистрација: Припрема се повећање годишње накнаде за јавне путеве

4 ч

11
Мађарски министар нагласио да је Српска значајан фактор: Ковачевић и Тришић Бабић са Сијартом

Република Српска

Мађарски министар нагласио да је Српска значајан фактор: Ковачевић и Тришић Бабић са Сијартом

4 ч

6
Умјесто Центру за бесплатну правну помоћ добијене парнице уплаћивали себи

Република Српска

Умјесто Центру за бесплатну правну помоћ добијене парнице уплаћивали себи

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

53

Скочиле цијене: Дизел у Бањалуци 3,10 КМ

14

35

Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

14

32

Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

14

14

Хрвати скупљају паре за Тонија Цетинског: Његова супруга шири апел, након срамног отказивања концерта

13

56

Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner