Додик: Ваздух над Источним Сарајевом заувијек носи тугу због прекинутих дјечијих осмијеха

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да постоје мјеста гдје тишина није одсуство звука, већ присуство бола који нема ријечи, а таква тишина је у Источном Сарајеву само на помен 118 невине српске дјеце коју су мучки, хладно и безобзирно убили припадници муслиманске војске из Сарајева.
- Ваздух над овим градом свакодневно носи тугу због прекинутог дјечјег осмијеха, дјетињства, школских обавеза, игре ластиша и лопте и то суровом руком рата, злочиначки и мучки. То нису биле војне мете, ни војници, већ невина дјеца чија је чиста, искрена, безазлена граја у ријетким тренуцима примирја "реметила" звук граната и кише метака и чије су једине "утврде" тада били паркови, а "оружје" дрвене играчке - истакао је Додик.
Поводом обиљежавања Дана сјећања на убијену и страдалу дјецу Српског Сарајева, 11. марта, када су из снајперског хица убијене дјевојчице Наташа Учур /10/ и Милица Лаловић /11/, чије су трагичне судбине постале симбол страдања дјеце на подручју Сарајевско-романијске регије, предсједник СНСД-а је нагласио у изјави за Срну да страдање дјеце у Српском Сарајеву није само статистика на папиру са 118 имена, то је празна столица за породичним ручком, славским столом, празна дјечија соба која никада није постала соба основца, средњошколца, студента...
- Данас се посебно сјећамо наше Милице и Наташе које су постале симболи свих наших анђела. Њихова игра у насељу Грбавица, које је тада припадало Српском Сарајеву, прекинута је у тренутку када су требале да сањају о будућности. Није било довољно што им је дјетињство било обиљежено ратом, већ су у том крвавом рату изгубиле тек започете животе које су прерано уткале у темеље Републике Српске - истакао је Додик.
Лидер СНСД-а је нагласио да је 118 "Милица" и "Наташа" наш вјечни подсјетник да зло не бира, да рука злочинца није ни задрхтала нишанећи снајпером двије разигране дјевојчице, али зато ова њихова велика жртва никада не смије бити заборављена.
Он је навео да Спомен-обиљежје у дворишту школе "Свети Сава" у Источном Новом Сарајеву стоји као камени загрљај за сву страдалу дјецу и сваки пут када прођемо поред њега дужни смо да застанемо и то не само због туге, већ због обећања да ћемо градити град у ком ће се дјеца слободно играти и учити, мирно спавати, и да никада нећемо дозволити да њихова жртва изблиједи у сјећању и историји.
- Наши мали анђели никада неће отићи из овог града, јер су њихови млади животи уграђени у сваки његов камен који су они својом крвљу и дјечијом чистотом натопили - рекао је Додик за Срну.
Он је истакао да бити патриота значи вољети ову земљу онако како су је вољела та дјеца – невино, чисто и безрезервно, али која у тој својој чистоти нису могла ни слутити да ће им игра остати посљедња успомена, а зликовци који су то учинили остати некажњени.
- Зато је наша света дужност да се о овим малим а великим херојима стално прича генерацијама које долазе и да свако дијете које данас слободно корача улицама не само Источног Сарајева, већ сваке локалне заједнице у Републици Српској зна да ту слободу дугује онима који су своје дјетињство дали за темеље Српске - истакао је предсједник СНСД-а.
Додик је поручио да ће заједно са Републиком Српском живјети и ових 118 невиних душа које су биједним зликовцима, кукавицима и монструмима били мета, и живјеће заувијек у сваком дјечијем кораку, осмијеху, првој изговореној ријечи, у сваком школском звону и у сваком срцу које куца за Источно Сарајево и Републику Српску.
Страдалој дјеци Српског Сарајева од 1992. до 1995. године сутра ће бити служен помен у присуству чланова породица страдалих, званица, ђака и наставника, те положени вијенци код Спомен-обиљежја.
