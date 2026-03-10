Умјесто Центру за бесплатну правну помоћ добијене парнице уплаћивали себи

Извор:
СРНА
10.03.2026
09:27
Коментари:0
У току 2025. године странкама које је заступао Центар за бесплатну правну помоћ досуђено је 58.892 КМ трошкова поступка, а наплаћено је само 9.570 КМ, изјавио је Срни директор Центра Милан Ђурановић.
Ђурановић очекује да ће се таквој пракси стати у крај након што Народна скупштина Републике Српске усвоји Приједлог допуне Закона о парничном поступку који је на дневном реду наредне редовне сједнице.
"Центар за пружање бесплатне правне помоћи доставио је Министарству правде иницијативу за допуну Закона о парничном поступку којом је предложено да се измјене одредбе о трошковима парничног поступка, те да се пропише обавеза досуђивања тих трошкова Центру у случају добијене парнице", рекао је Ђурановић.
Он је указао да тренутно не постоје ефикасни механизми уз помоћ којих би Центар могао утицати на кориснике бесплатне правне помоћи да досуђене трошкове наплате, а након тога и уплате у корист буџета.
"Зато је Центар путем Правобранилаштва Републике Српске водио поступке против странака које наплате трошкове парничног поступка, али не желе да те трошкове уплате на рачун буџета Републике Српске, што за посљедицу, осим трошкова потребних за њихово заступање, има додатне финансијске трошкове по буџет", навео је Ђурановић.
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је раније да је циљ допуна да се пропише ефикасан начин наплате досуђених трошкова судског поступка у којима Центар за пружање бесплатне правне помоћи заступа странку, а нема механизме како би осигурао да се наплате досуђени трошкови поступка, који представљају приходе од пружања јавних услуга.
"Према подацима из претходне године, значајни износи по овом основу нису уплаћени у буџет, јер није постојао довољно јасан законски основ да се корисници обавежу на такву уплату", рекао је Селак.
Селак је напоменуо да усвајање предложене допуне представља предуслов за будуће измјене и допуне Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ.
На овај начин, осим додатне заштитите буџета, обезбиједиће се услови за постизање ефикасног функционисања бесплатне правне помоћи, што до сада према постојећој регулативи није било изводљиво.
