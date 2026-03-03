Селак за АТВ: Правосудне институције на нивоу БиХ су вануставне

Аутор:АТВ
Правосудне институције на нивоу БиХ су вануставне . Нигдје у Дејтону и уставу БиХ није прописано функционисање као што су Суд БиХ и Тужилаштво БиХ, рекао је за АТВ Горан Селак министар правде Републике Српске.
Гостујући на АТВ, министар правде Републике Српске Горан Селак, осврнуо се на досадашњи рад министарства, иновације које се припремају и које су извршене, о стању у Српској, угрожености имовине српских грађана и СПЦ у Федерацији БиХ, корупцији и сузбијању исте, едукацији стручног особља, казнено-поправним установама у Републици Српској.
Осврћући се на предавање америчког генерала и бившег савјетника за националну безбједност САД-а Мајкла Флина, које је било окренуто глобалном кретању и питању како каже „куда иде овај свијет“, министар Селак је рекао:
„Руководство Републике Српске је на вријеме указивало на негативне појаве, као што је исламизација, појава вехабија, ИСИС покрете. Република Српска има адекватне одговоре на овакве појаве и има све више партнера ка истоку и западу као што су Република Србија са којом имамо специјалне везе односно Споразум о специјалним и паралелним везама. Усаглашавамо политику са званичним Београдом. Република Српска је отворена и према истоку и према западу.
Флин је рекао да је искусио на својој кожи злоупотребу правосуђа у политичке сврхе попут лидера СНСД-а Милорада Додика и надовезујући се на поменуто министар додаје:
„Правосудне институције на нивоу БиХ су вануставне . Нигдје у Дејтону и уставу БиХ није прописано функционисање као што су Суд БиХ и Тужилаштво БиХ. Баш те установе покушавају да понизе Републику Српску, те се некоректно понашају према грађанима Републике Српске, политичком руководству Републике Српске, док на подручју Федерације БиХ имамо изазивање вјерске нетрпељивости, изазивање националне мржње према другим народима.Ако неко од српских грађана дигне три прста или се фотографише поред првог предсједника Републике Српске или првог комаданта Војске Републике Српске, креће убрзан судски процес. На удару је тренутно начелник општине Власеница Мирослав Краљевић и Република Српска даје подршку таквим грађанима.“
Република Српска
Селак: Заштита српске имовине у ФБиХ од изузетног значаја за Републику Српску, министри правде усагласили заједнички институционални рад
Настављајући даље о антагонизму и нетрпељивости Селак истиче:
„Морамо бити мало гласнији када је позивање на рат, као што је појава Томпсона и ратно хушкачка политика. Ми из Републике Српске водимо политику мира, суживота. Видимо шта се ради у Федерацији БиХ као што је отимање имовине српским држављанима и СПЦ, циљ је да се каже да тамо није било Срба.“
Када је у питању рад министарства правде, унутар и на терену, Селак наводи:
„Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић је иницирао формирање интерресорне групе коју чине представници Секретаријата Владе, Министарства правде, Геодетске управе, Правобранилаштва Републике Српске, Адвокатске коморе, са циљем заштите имовина СПЦ и имовине српских грађана. Геодетска управа је проширила капацитете на 64 локације отварањем канцеларија и прављењем контакт тачки којима се грађани могу обратити за савјет и питања.Већ има 1500 питања за тумачење, подршку и помоћ. Договорен је састанак и са свештенством СПЦ, свака епархија има своје правне тимове, да се види на који начин се може заштитити отимање имовине СПЦ и грађана Српске.
Градови и општине
Шиљак прешао у СПС: Без иједног одборника у Сокоцу остала СП
У саставу министарства има 55 институција поред судова, тужилаштва, правобранилаштва, казнено-поправних установа. Влада као представник извршне власти мора да сарађује са судском влашћу. Ми истичемо независност судских органа, тражимо огдговорност, брже рјешавање предмета, брже реакције. Види се помак када су у питању разговори са грађанима, министар правде и сарадници морају бити доступнији. Сваког првог петка у мјесецу смо отворили врата и долазе нам грађани из цијеле Српске .Имамо и приједлог да канцеларије буду и на терену. Низ прописа је донешено, резултати су видљиви. Тражићу од Владе да се повећа плата администрацији правосуђа.Судије и тужиоци имају добре плате те стога тражимо брже поступање, ту спада и судска полиција, изједначавање права као и у МУП, опремање судске полиције, рачунара и возног парка. Важно је да дамо свој допринос“
