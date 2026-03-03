Одгођен ланчани колапс металног сектора у БиХ, нови рок 1. мај

Аутор:Весна Азић
Зеничка жељезара, наставиће, ипак да купује жељезну руду из Нове Љубије, потврђено је АТВ-у из приједорског рудника. БиХ је деценијама препознатљива по индустрији челика.
Привременом одлуком сачуваће се више хиљада радних мјеста у руднику, Жељезари и Жељезницама Српске.
,,Опстанак рудника у Приједору зависи од Жељезаре. Жељезара у Зеници је једини купац руде из Омарске и наше пословање је директно повезано с њиховим пословањем. Уколико не буде одлуке од стране БиХ, односно Савјета министара од увођења квота на увоз челика у БиХ упитно је пословање Жељезаре у Зеници. Нажалост и у Приједору, вјероватно ће ситуација бити да се морамо преиспитати како даље и гдје да пласирамо своју руду’’, рекла је Сузана Гашић, замјеник директора ,,Нова Љубија’’ Приједор.
Стечајни поступак Жељезарe већ је на помолу. Дужни су 350 милиона марака. Захтјев предстечајног поступка, кажу, припремају и из Нове Љубије. За све је крива неадекватна заштита домаће производње. Одлуке о реципрочним мјерама још увијек нема, јер је Федерална Влада промијенила став. у посљедњем тренутку од Савјета министара тражи увођење квота само за Србију, иако су претходно другачије договорили са зеничком Жељезаром.
,,Синдикат је више пута ургирао према Влади ФБиХ и Вијећу министара, очигледно се наш глас није чуо. Послије овог мислим да немамо више пуно времена. По овим информацијама које смо добили из Управе, не знамо више шта да чекамо", рекао је Рашид Фетић, предсједник Синдиката Нове Жељезаре Зеница.
,,Овдје се не ради само о двије хиљаде радника, њихових породица. Овђе се узрочно- посљедично и о питању комплетне металне индустрије, укључујући и руднике и Жељезницу’’, рекао је Алмир Салиховић, предсједник Синдиката металаца ФБиХ.
,,Ми ако не потпишемо те уговоре већ смо их донекле и пролонгирали. Ми имамо сировине до 1.маја.Тада, ако ово не урадимо мораћемо гасити високу пећ, а самим тим и комплетну производњу. Не можемо улазити у ризик да са три брода који коштају 50 милиона долара улазимо у ризик да нешто купимо и нешто произведемо, а не можемо продати јер смо неконкурентни на тржишту’’, рекао је Ахмед Хамзић, сувласник и генерални директор Нове Жељезаре Зеница.
Ако Зеничка жељезара настави да купује руду из Нове Љубије, више од 600 рудара у Приједору и око 1.700 радника Жељезница Српске могу бар привремено одахнути. Јер управо овим пругама, на годишњем нивоу, Жељезнице Српске превезу око 1.400.000 тона жељезне руде и репроматеријала, остварујући приход од око 19 милиона марака, што чини чак 60 одсто укупног прихода од робног превоза. Ланчани колапс, који би повукао рудник, жељезару и жељезницу за сада је одгођен. Али рок траје до 1. маја. Ако до тада не буде одлуке о заштити домаће производње, могло би доћи до колапса читавог металног сектора у БиХ. У овим вагонима данас има терета. Питање је, хоће ли га бити и након 1. маја?
