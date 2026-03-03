Logo
Макрон наредио: Носач авиона "Шарл де Гол" иде у Средоземно море

03.03.2026

Фото: Tanjug/AP/Yoan Valat

Француски предсједник Емануел Макрон наредио је да се једини француски носач авиона Шарл де Гол упути ка источном Медитерану гдје би требало да учествује у заштити Суецког канала.

Француска је одлучила да преусмјери свој носач авиона и његову поморску ударну групу у источни дио Средоземног мора, прекидајући њихову мисију у Балтичком мору, усљед растућих регионалних тензија.

Овај потез услиједио је након што је француски предсједник Макрон сазвао сједницу Националног савјета за одбрану и безбједност у Јелисејској палати како би процијенио безбједносну ситуацију.

Обраћајући се Савјету, Макрон је открио да је "у Уједињеним Арапским Емиратима хангар у француској бази, која се налази поред базе Емирата, погођен у нападу дроном усмјереном на луку Абу Даби".

"Штета је ограничена и искључиво материјална. Нема повређених", рекао је он.

Уједињени Арапски Емирати су били "далеко највише погођени и најизложенији", рекао је Макрон, наводећи да је и Катар био високо на мети, док су "све друге земље у региону такође биле погођене".

Макрон је такође нагласио да су амерички и израелски напади на Иран од суботе ујутру изазвали "ескалацију без преседана у региону".

Емануел Макрон

nosač aviona

