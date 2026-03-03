Кога Американци виде као новог лидера Ирана? Трамп "угасио" Пахлавија

Аутор:АТВ
03.03.2026
19:26
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп поручио је да не вјерује да ће син бившег иранског шаха у егзилу Реза Пахлави бити нови лидер Ирана.
На питање да ли види Резу Пахлавија, као могућу опцију за вођење Ирана у будућности, Трамп је рекао да Пахлави дјелује као фин момак али да, иако га "неки људи воле", вјерује да би најбољи могући сценарио био да "неко ко је већ тамо и има стварну подршку народа, уколико таква особа уопште постоји" преузме власт.
Трамп је упозорио Иранце да не излазе на улице док траје бомбардовање.
Према његовим ријечима, иранска заједница у САД је задовољна америчком операцијом против Ирана, која је почела у суботу.
- Толико људи је рекло хвала, хвала, хвала. Видите то на улицама Лос Анђелеса. Чињеница је да су људи задовољни оним што смо урадили - казао је Трамп, поводом прослава које су се посљедњих дана одвијале на улицама Лос Анђелеса, гдје живи велики број људи поријеклом из Ирана.
Иначе, сличну изјаву о Пахлавију, Трамп је дао и у јануару.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј0
Свијет
2 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
21
10
21
03
21
01
20
46
20
36
Тренутно на програму