Кога Американци виде као новог лидера Ирана? Трамп "угасио" Пахлавија

Аутор:

АТВ

03.03.2026

19:26

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Thomas Padilla

Предсједник САД Доналд Трамп поручио је да не вјерује да ће син бившег иранског шаха у егзилу Реза Пахлави бити нови лидер Ирана.

На питање да ли види Резу Пахлавија, као могућу опцију за вођење Ирана у будућности, Трамп је рекао да Пахлави дјелује као фин момак али да, иако га "неки људи воле", вјерује да би најбољи могући сценарио био да "неко ко је већ тамо и има стварну подршку народа, уколико таква особа уопште постоји" преузме власт.

Трамп је упозорио Иранце да не излазе на улице док траје бомбардовање.

Према његовим ријечима, иранска заједница у САД је задовољна америчком операцијом против Ирана, која је почела у суботу.

- Толико људи је рекло хвала, хвала, хвала. Видите то на улицама Лос Анђелеса. Чињеница је да су људи задовољни оним што смо урадили - казао је Трамп, поводом прослава које су се посљедњих дана одвијале на улицама Лос Анђелеса, гдје живи велики број људи поријеклом из Ирана.

Иначе, сличну изјаву о Пахлавију, Трамп је дао и у јануару.

Коментари (0)
