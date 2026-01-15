Реза Пахлави објавио визију Ирана под његовим водством: Одмах би признао Израел

15.01.2026
06:54
Коментари:0
Реза Пахлави, син посљедњег иранског шаха, објавио је снимак описујући како он види Иран под његовом влашћу и најавио признавање Израела као један од првих корака.
У новом снимку којег је објавио на друштвеној мрежи X, Пахлави најављује да би затворио нуклеарни програм те нормализовао односе Техерана с Израелом, као неке од својих главних тачака.
"Слободан Иран ће радити с глобалним и регионалним партнерима на сузбијању тероризма, организованог криминала, екстремистичког ислама и кријумчарења дроге", рекао је, између осталог, Пахлави.
To all of our friends around the world,— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 15, 2026
Under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran. A beautiful, peace-loving, and flourishing Iran.
It is the Iran that existed before the… pic.twitter.com/IhK6ZRYDY0
Посебно је занимљив дио који се односи на спољну политику, како је види он и особе које га подржавају.
"Односи са Сједињеним Америчким Државама ће бити нормализовани, а наше пријатељство са Америком и њеним народом ће бити обновљено. Држава Израел ће одмах бити призната. Ићи ћемо ка проширењу Абрахамових споразума у Ксиријске споразуме, спајајући слободан Иран с Израелом и арапским свијетом", објавио је Пахлави.
Ипак, чини се да његова вишедеценијска борба за рушење актуелне власти у Техерану те враћања на власт његове породице неће бити окончана у овом периоду.
Предсједник САД-а Доналд Трамп је, прије свега, у интервјуу за Ројтерс навео да "није сигуран" у то да ли Пахлави уопште има довољно подршке да преузме власт.
Нешто раније је рекао да се ситуација у Ирану нормализовала те да "чује добре извјештаје" у контексту односа власти према демонстрантима, чиме је ефективно, барем засад, искључио могућност војног дјеловања САД-а у Ирану.
Свијет
19 мин0
Свијет
5 д0
Свијет
8 ч0
Свијет
21 ч0
Свијет
19 мин0
Свијет
8 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
8 ч0
Најновије
Најчитаније
07
03
06
59
06
54
06
54
06
50
Тренутно на програму