Реза Пахлави објавио визију Ирана под његовим водством: Одмах би признао Израел

15.01.2026

06:54

Реза Пахлави објавио визију Ирана под његовим водством: Одмах би признао Израел
Фото: Tanjug / AP / Thomas Padilla

Реза Пахлави, син посљедњег иранског шаха, објавио је снимак описујући како он види Иран под његовом влашћу и најавио признавање Израела као један од првих корака.

У новом снимку којег је објавио на друштвеној мрежи X, Пахлави најављује да би затворио нуклеарни програм те нормализовао односе Техерана с Израелом, као неке од својих главних тачака.

"Слободан Иран ће радити с глобалним и регионалним партнерима на сузбијању тероризма, организованог криминала, екстремистичког ислама и кријумчарења дроге", рекао је, између осталог, Пахлави.

Посебно је занимљив дио који се односи на спољну политику, како је види он и особе које га подржавају.

"Односи са Сједињеним Америчким Државама ће бити нормализовани, а наше пријатељство са Америком и њеним народом ће бити обновљено. Држава Израел ће одмах бити призната. Ићи ћемо ка проширењу Абрахамових споразума у Ксиријске споразуме, спајајући слободан Иран с Израелом и арапским свијетом", објавио је Пахлави.

Ипак, чини се да његова вишедеценијска борба за рушење актуелне власти у Техерану те враћања на власт његове породице неће бити окончана у овом периоду.

Предсједник САД-а Доналд Трамп је, прије свега, у интервјуу за Ројтерс навео да "није сигуран" у то да ли Пахлави уопште има довољно подршке да преузме власт.

Нешто раније је рекао да се ситуација у Ирану нормализовала те да "чује добре извјештаје" у контексту односа власти према демонстрантима, чиме је ефективно, барем засад, искључио могућност војног дјеловања САД-а у Ирану.

