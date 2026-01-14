Трамп: Речено ми је да убиства у оквиру гушења протеста широм Ирана јењавају

Извор:
Танјуг
14.01.2026
22:49
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да му је речено да убиства у оквиру иранског гушења протеста широм земље јењавају и да вјерује да тренутно не постоји план за масовне егзекуције, иако су тензије између Техерана и Вашингтона и даље високе.
- Бићемо врло узнемирени ако се погубљења наставе - поручио је Трамп.
Свијет
''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење
Упитан ко му је рекао да су убиства престала, Трамп их је описао као "веома важне изворе са друге стране", преноси Ројтерс.
Он није искључио могућност америчке војне акције, рекавши да ће "пратити како ће се процес одвијати", уз напомену да је америчка администрација добила "веома охрабрујућу поруку" из Ирана.
Трампове изјаве дјелују као покушај да се опрезно ублаже страхови да би криза у Ирану могла да прерасте у шири регионални сукоб, наводи агенција.
У телевизијском интервјуу у понедјељак, Трамп је упозорио да ће Сједињене Америчке Државе предузети "веома снажне мјере" уколико иранске власти наставе са погубљењима демонстраната ухапшених током распрострањених немира.
Свијет
Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра
Протести у Ирану почели су 28. децембра 2025. године због девалвације локалне валуте, иранског ријала, а 8. јануара, након позива Резе Пахлавија, сина иранског шаха, који је свргнут 1979. године, протестни маршеви су се интензивирали широм земље.
Истог дана, интернет је искључен, а у неколико иранских градова, протести су се претворили у сукобе са полицијом и праћени су скандирањем против иранског политичког система.
Пријављено је да је било жртава и међу снагама безбједности и међу демонстрантима.
Градови и општине
Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан
Иранске власти, оптужујући САД и Израел за оркестрирање немира, објавиле су 12. јануара да је ситуација стављена под контролу.
.@POTUS: "We were told that the killing in Iran is stopping... and there's no plans for executions — an execution or executions. I've been told that on good authority. We'll find out about it." pic.twitter.com/jhv1Mg31Kr— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 14, 2026
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
56
22
49
22
42
22
33
Тренутно на програму