Трамп: Речено ми је да убиства у оквиру гушења протеста широм Ирана јењавају

Извор:

Танјуг

14.01.2026

22:49

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да му је речено да убиства у оквиру иранског гушења протеста широм земље јењавају и да вјерује да тренутно не постоји план за масовне егзекуције, иако су тензије између Техерана и Вашингтона и даље високе.

- Бићемо врло узнемирени ако се погубљења наставе - поручио је Трамп.

Упитан ко му је рекао да су убиства престала, Трамп их је описао као "веома важне изворе са друге стране", преноси Ројтерс.

Он није искључио могућност америчке војне акције, рекавши да ће "пратити како ће се процес одвијати", уз напомену да је америчка администрација добила "веома охрабрујућу поруку" из Ирана.

Трампове изјаве дјелују као покушај да се опрезно ублаже страхови да би криза у Ирану могла да прерасте у шири регионални сукоб, наводи агенција.

У телевизијском интервјуу у понедјељак, Трамп је упозорио да ће Сједињене Америчке Државе предузети "веома снажне мјере" уколико иранске власти наставе са погубљењима демонстраната ухапшених током распрострањених немира.

Протести у Ирану почели су 28. децембра 2025. године због девалвације локалне валуте, иранског ријала, а 8. јануара, након позива Резе Пахлавија, сина иранског шаха, који је свргнут 1979. године, протестни маршеви су се интензивирали широм земље.

Истог дана, интернет је искључен, а у неколико иранских градова, протести су се претворили у сукобе са полицијом и праћени су скандирањем против иранског политичког система.

Пријављено је да је било жртава и међу снагама безбједности и међу демонстрантима.

Иранске власти, оптужујући САД и Израел за оркестрирање немира, објавиле су 12. јануара да је ситуација стављена под контролу.

Доналд Трамп

Иран

