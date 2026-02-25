Logo
Large banner

Ноћна акција навијача Торина: Разбацали су хрпу измета пред клупским кампом

Извор:

Кликс

25.02.2026

07:26

Коментари:

0
Ноћна акција навијача Торина: Разбацали су хрпу измета пред клупским кампом
Фото: X/EuroFoot

Навијачи Торина извели су ноћну акцију на улазу у клупски тренинг камп тако што су истоварили хрпу измета на самом улазу те га грабљама и лопатама развукли дуж цијеле цесте.

На огради су оставили транспарент с натписом "С..ње као Каиро", што је порука предсједнику клуба Урбану Каиро.

Навијачи Торина су очајни због тога што је њихов клуб у посљедњих седам утакмица побиједио само једном, а у том периоду најгори пораз био им је 6:0 од Кома.

Торино након 27 кола заузима тек 15. мјесто и има само три бода више од екипа које се налазе у зони испадања.

Након посљедњег 3:0 пораза код Ђенове отпуштен је тренер Марко Барони, али навијачи очито главним кривцем за кризу сматрају предсједника клуба.

Подсјетимо, Торино је култни клуб и хисторијски гледано великан италијанског ногомета са седам наслова првака и пет освојених купова.

Од Торина су више италијанских титула освојили само Јувентус, Милан, Интер и Ђенова, али посљедњи Скудето освојен је 1976. године.

Подијели:

Тагови :

Навијачи

Torino

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црне прогнозе једног од најугледнијих банкара: "Све подсјећа на 2008."

Економија

Црне прогнозе једног од најугледнијих банкара: "Све подсјећа на 2008."

3 ч

0
Пао турски Ф-16, погинуо пилот

Свијет

Пао турски Ф-16, погинуо пилот

4 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Откривена тајна складишта у којима је Епстин чувао документа?

4 ч

0
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Регион

Мирјана Пајковић најавила улазак у политику

4 ч

1

Више из рубрике

Интер

Фудбал

Интер избачен из Лиге шампиона

12 ч

0
Фудбалери Лакташа дочекују Радник

Фудбал

Четвртфинале купа БиХ: Лакташи дочекују Радник

14 ч

0
Колина и ФИФА уводе ново правило у фудбалу: Избациваће играче по минут и игре, неће више бити фолирања

Фудбал

Колина и ФИФА уводе ново правило у фудбалу: Избациваће играче по минут и игре, неће више бити фолирања

1 д

0
Роналдо остаје у Саудијској Арабији

Фудбал

Роналдо остаје у Саудијској Арабији

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

17

Ово су главни разлози одласка у инвалидску пензију

11

07

Бањалучки СНСД оштро одговорио Станивуковићу: То показује како доживљава институције Српске

11

02

Бојић: Лакташи - лидер у БиХ по улагањима

11

00

Додик о намјерама Шмита: "Ријеч је о једној организованој криминалној групи на нивоу БиХ"

10

51

Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner