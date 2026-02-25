Ноћна акција навијача Торина: Разбацали су хрпу измета пред клупским кампом

Извор:
Кликс
25.02.2026
07:26
Коментари:0
Навијачи Торина извели су ноћну акцију на улазу у клупски тренинг камп тако што су истоварили хрпу измета на самом улазу те га грабљама и лопатама развукли дуж цијеле цесте.
На огради су оставили транспарент с натписом "С..ње као Каиро", што је порука предсједнику клуба Урбану Каиро.
Навијачи Торина су очајни због тога што је њихов клуб у посљедњих седам утакмица побиједио само једном, а у том периоду најгори пораз био им је 6:0 од Кома.
Торино након 27 кола заузима тек 15. мјесто и има само три бода више од екипа које се налазе у зони испадања.
🚨🇮🇹 A small group of Torino fans left poo outside their training ground after disappointment around team form. 💩 (@anperillo) pic.twitter.com/Agd4sFRsOa— EuroFoot (@eurofootcom) February 24, 2026
Након посљедњег 3:0 пораза код Ђенове отпуштен је тренер Марко Барони, али навијачи очито главним кривцем за кризу сматрају предсједника клуба.
Подсјетимо, Торино је култни клуб и хисторијски гледано великан италијанског ногомета са седам наслова првака и пет освојених купова.
Од Торина су више италијанских титула освојили само Јувентус, Милан, Интер и Ђенова, али посљедњи Скудето освојен је 1976. године.
Најновије
Најчитаније
11
17
11
07
11
02
11
00
10
51
Тренутно на програму