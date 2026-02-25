Откривена тајна складишта у којима је Епстин чувао документа?

Извор:
РТ Балкан
25.02.2026
07:18
Коментари:0
Џефри Епстин, осуђени сексуални преступник, крио је документе у складиштима широм Сједињених Америчких Држава, преноси "Телеграф".
Откриће да је Епстин посједовао више тајних складишних јединица широм САД поново је покренуло питања о обиму његове мреже, потенцијалним саучесницима и доказима који до данас нису угледали свјетлост дана.
Према наводима британског листа, финансијер је у шест тајних складишта на различитим локацијама крио рачунаре, фотографије и документацију, што отвара могућност да се кључни докази и даље налазе ван домашаја истражних органа.
Глорија Олред, адвокат Епстинових жртава, затражила је од Федералног истражног бироа (ФБИ) да хитно реагује и изврши претрес тих објеката.
"ФБИ или Министарство за унутрашњу безбједност треба одмах да затраже налог за претрес или дозволу од адвоката који заступају Епстинову заоставштину, како би запленили садржај његових складишних јединица, уколико тај садржај још постоји", поручила је Олред.
Она наглашава да жртве имају право на потпуну истину.
Свијет
Брат Џефрија Епстина прекинуо интервју уживо: Није ме брига за жртве
"Жртве заслужују пуну истину и не желе да важни дијелови те истине буду сакривени од њих", додала је.
Према њеним ријечима, складишта би могла да садрже доказе о његовим злочинима и/или пословним или политичким односима са богатим и моћним мушкарцима.
Иако је америчко Министарство правде објавило Епстинове досијее прије неколико мјесеци, у њима нема значајних трагова о наводној архиви компромитујућег материјала коју је, према дугогодишњим гласинама, финансијер прикупљао.
Управо зато откриће о складиштима изазива нову сумњу – да кључни докази можда никада нису били предмет званичне заплене.
Према доступним информацијама, налози за претрес указују да власти никада нису извршиле рацију у тим јединицама. Уколико је то тачно, поставља се питање да ли су истражни органи пропустили прилику да дођу до материјала који би расветлио односе Епстина са политичким, пословним и друштвеним елитама.
Поред тога, откривено је да је Епстин био предмет истраге америчких власти у вези са 47 милиона долара сумњивих новчаних трансфера повезаних са дрогом и проституцијом на Америчким Девичанским Острвима и у Њујорку.
Меморандум из 2015. године показује да је Управа за сузбијање дрога (ДЕА) затражила финансијске податке о њему и још 14 особа у периоду од 2010. до 2015. године.
Свијет
Ендру ће бити уклоњен из реда насљеђивања? Огласиле се Аустралија и Нови Зеланд
Како преноси Си-Би-Ес њуз, да би покренула истрагу овог обима, ДЕА је морала да утврди директну везу са трговином наркотицима. Досијеи показују да је случај био означен као "судски поступак у току", што значи да је био активан у вријеме састављања документа.
ФБИ и Министарство правде саопштили да нема доказа да је Епстин посједовао "листу клијената", да је уцјењивао моћне личности, нити да је водио мрежу трговине људима за моћнике.
Замјеник државног тужиоца Тод Бленч одбацио је тврдње да постоји "скривени дио информација" који се намјерно не објављује.
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
17
11
07
11
02
11
00
10
51
Тренутно на програму