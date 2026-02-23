Како је Хрват повезао Епстина са творцем једног од најозлоглашенијих сајтова на интернету

Извор:
23.02.2026
Документи недавно објављени као дио истраге Џефрија Епштајна откривају узнемирујуће нове везе које досежу дубоко у свијет технологије и крајње десничарске политике.
Једна од најзанимљивијих прича смјешта озлоглашеног финансијера и осуђеног сексуалног преступника у орбиту оснивача 4chan-а, и то у кључно вријеме, годинама прије него што је платформа постала легло теорије завјере QAnon.
Све је почело у октобру 2011. године, када је Борис Николић, хрватски љекар из Загреба, који је радио као главни научни савјетник Била Гејтса од 2010. до 2014. године, а касније постао инвеститор у биотехнолошке компаније попут Editas Medicine, послао Епштајну имејл у којем му је предложио да упозна „кул момка“, пише MS NOW .
Николић помиње више од 100 пута у Епштајновим списима, углавном у имејл преписци између 2011. и 2017. године, гдје координирају састанке, догађаје и дијеле биотехнолошке презентације, а познат је и по томе што га је Епштајн именовао за замјеничког извршиоца тестамента вриједних 578 милиона долара 2019. године, иако је Николић изјавио да је био шокиран и да је одбио ту улогу.
Епстин умро с пола милијарде на рачуну, саучесници користе његов новац да се извуку
Порука је садржала линк ка Википедијиној страници Кристофера Пула, познатијег под надимком „moot“, оснивача озлоглашеног веб-сајта 4chan.
Као тинејџер, Пул је 2003. године основао анонимну интернет платформу 4chan, инспирисану јапанским имиџбордовима попут 2channel-а, стварајући простор за мемове, тролове и субкултуре које су обликовале модерни интернет, али су служиле и за окупљање крајње десничарских корисника који шире мржњу, теорије завјере и слично.
Четири дана касније, Николић је послао још једну поруку Епштајну, питајући: „Како ти се допао муут? Он је веома осјетљив, зато буди њежан.“ Епштајнов одговор је стигао брзо: „Много ми се допао муут. Одвезао сам га кући, веома је бистар.“ Николић је додао да ће Пул „бити пријатељ“ и да је он „један од највећих хакера“.
Загонетка озлоглашеног /пол/ форума
Вријеме овог састанка је посебно значајно. У истом мјесецу када се Епштајн састао са Пулом, на 4chan-у је покренут политички форум /pol/, који је брзо постао главно мјесто окупљања десничарских екстремиста.
Временом се сајт развио у жариште насилне реторике и пропаганде, што је довело до про-Трампове теорије завере QAnon.
Ендру имао милионски договор са Епстином
Подсјећања ради, говоримо о псеудонимизованим објавама на форуму 4chan /pol/ из 2017. године које су тврдиле да Доналд Трамп води тајну операцију против „дубоке државе“ педофила и сатаниста, укључујући Клинтонове и Холивуд, што је мобилисало милионе пратилаца, утицало на Трампову кампању 2016. и 2020. године и одиграло улогу у ширењу дезинформација које су довеле до напада на Капитол 6. јануара 2021. године, гдје су сљедбеници QAnon-а били међу главним провокаторима насиља.
Само четири дана након састанка, Николић је послао Епштајну чланак из Вашингтон поста са коментаром: „Овај чланак описује зашто сматрам да је спорна ствар занимљива. Потенцијал за манипулацију је огроман.“
Једна од највећих интернет мистерија посљедњих петнаест година је зашто је Кристофер Пул одлучио да 2011. године врати политички форум /pol/, чији је пуни назив „Политички некоректно“, пише Garbage Day .
Тај форум је постао кључно мјесто за Гејмергејт, Трампову кампању из 2016. и талас крајње десничарског популизма који је захватио свијет. Пул је претходно затворио сличан форум /нови/ у јануару 2011. године јер се претворио у оно што је назвао „расистичком рупом пакла“ сличном неонацистичком Стормфронту.
Дакле, његова одлука да покрене /pol/, форум намењен управо таквом садржају, само неколико мјесеци касније била је многима необјашњива. Сада, документи из истраге указују на могући одговор: састао се са Епштајном дан прије него што је /pol/ основан.
Оснивач 4chan-а: „Епштајн није имао никакве везе са тим“
Међутим, сам Пул тврди да је веза између његовог сусрета са Епштајном и покретања форума /pol/ чисто случајна, преноси The Verge .
У изјави за медије, Пул је нагласио да Епштајн није имао никакав утицај на сајт. „Одлука о додавању форума донијета је недјељама унапријед, а форум је додат скоро 24 сата прије првог, случајног сусрета на друштвеном догађају“, рекао је Пул.
Украјинка тражила дјевојке за Епстина, он је богато награђивао
„Епштајн није имао никакве везе са поновним увођењем политичког форума на 4chan-у, нити било чим другим повезаним са сајтом. Одлука о додавању форума донијета је недјељама унапријед, а форум је додат скоро 24 сата прије првог, случајног сусрета на друштвеном догађају. Његов асистент ме је контактирао након тога, и једном сам се састао са њим на незаборавном ручку. То је било у вријеме када сам састајао стотине људи мјесечно док сам говорио и умрежавао се на технолошким догађајима. Нисам га поново срео нити одржавао контакт. Жао ми је што сам га икада упознао и дубоко саосјећам са свим његовим жртвама.“
Међутим, имејлови показују да су Епштајн и његов тим упорно покушавали да организују нове састанке са Пулом. Преписка открива скоро стотину порука које показују да је Пул мјесецима избјегавао даље састанке, отказујући их у посљедњем тренутку.
