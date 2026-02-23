Galaxy AI шири екосистем са више агената како би корисницима пружио већи избор и флексибилност

23.02.2026
Samsung наставља да развија AI искуство додавањем новог AI агента у Galaxy екосистем како би олакшао свакодневне интеракције
Samsung Electronics је објавио даље ширење Galaxy AI, чиме додатно учвршћује визију богатог, отвореног и интегрисаног екосистема са више агената. Заснован на Samsung визији вјештачке интелигенције која поједностављује свакодневне задатке смањујући потребан труд и број корака, Galaxy AI је осмишљен како би корисницима омогућио природнији начин обављања задатака, уз већи избор, флексибилност и осјећај контроле.
Недавна истраживања показују како људи све више користе различите AI агенте у зависности од задатка те како вјештачка интелигенција постаје све присутнија у свакодневним рутинама. Готово 8 од 10 корисника сада се ослања на више од двије врсте AI агената. У складу са том промјеном, Samsung развија Galaxy AI како би подржао избор интегрисаних агената, омогућавајући корисницима да изаберу искуства која најбоље одговарају њиховим потребама, жељама и навикама.
Galaxy AI је осмишљен како би значајну вјештачку интелигенцију увео директно у оперативни систем помоћу дубоке интеграције на нивоу уређаја. Умјесто да дјелује унутар појединачних апликација, Galaxy AI дјелује на нивоу система, разумијевајући контекст корисника како би подржао природније интеракције.
Овакав приступ смањује потребу за пребацивањем између апликација или понављањем команди, омогућавајући Galaxy AI да ради у позадини. Такође, омогућава компанији Samsung обликовање искустава заснованих на партнерским сервисима, као што је Perplexity, док истовремено осигурава да све дјелује беспрекорно интегрисано унутар Galaxy окружења.
„Усредсређени смо на изградњу отвореног и свеобухватног интегрисаног AI екосистема који корисницима пружа већи избор, флексибилност и контролу за брзо и једноставно обављање сложених задатака", изјавио је Won-Joon Choi, предсједник, главни оперативни директор (COO) и руководилац Одјељења за истраживање и развој, Mobile eXperience (MX) пословање у компанији Samsung Electronics. „Galaxy AI дјелује као својеврсни диригент, повезујући различите облике AI у јединствено, природно, свеобухватно искуство."
У оквиру проширења екосистема са више агената, Samsung ће на надолазећим водећим Galaxy уређајима увести Perplexity као додатног AI агента. Корисници ће моћи да приступе Perplexity путем посебне гласовне команде за активацију „Hey Plex", као и помоћу брзог управљања, попут притиска и задржавања бочног тастера, чиме ће помоћ увијек бити лако доступна када је потребна.
Дубоко интегрисан у одабране Samsung апликације, укључујући Samsung Notes, Сат, Галерију, Подсјетнике и Календар, као и одабране апликације трећих страна, Perplexity AI агент омогућава једноставније и повезаније радне процесе који обухватају више корака. Тиме корисницима омогућава непримјетан прелаз између задатака, без потребе за ручним управљањем појединачним апликацијама. Овакав приступ на нивоу система корисницима Galaxy уређаја доноси богатије, досљедније и флексибилније AI искуство на цијелом уређају.
Како Samsung наставља да шири свој инклузивни AI екосистем кроз сарадњу са поузданим партнерима, компанија остаје фокусирана на омогућавање искустава која су једноставна за коришћење и доступна свима. Додатни детаљи о подржаним уређајима и искуствима биће ускоро објављени.
Подсјетимо такође и да Samsung позива кориснике да прате новости и региструју се на samsung.com/unpacked како би међу првима открили надолазеће најаве, тизере и ексклузивне погодности уочи Galaxy Unpacked догађаја, који ће се одржати у сриједу, 25. фебруара 2026. Такође, важно је напоменути да ће сви заинтересовани купци у Босни и Херцеговини који се пријаве путем линка до 25. фебруара добити Samsung 25W магнетни бежични пуњач приликом куповине неког од Galaxy уређаја који стижу касније овог мјесеца.
