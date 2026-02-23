Воцап ускоро уводи могућност заказивања порука

23.02.2026
11:30
Коментари:0
Чини се да Воцап припрема функцију која ће корисницима омогућити слање порука у тачно одређено вријеме, како у појединачним, тако и у групним разговорима.
Воцап би ускоро могао добити нову практичну опцију која ће корисницима омогућити аутоматско слање порука у унапријед одређено вријеме. Ријеч је о функцији заказивања порука, која би, барем према информацијама које доноси WABetaInfo, требало да буде доступна и у појединачним и у групним разговорима, преноси Буг.хр.
Функција ће функционисати прилично једноставно. Корисници ће моћи написати поруку те потом одабрати датум и вријеме када желе да се она аутоматски пошаље. Заказане поруке биће смјештене у посебан одјељак под називом „Scheduled Messages“, гдје ће их бити могуће прегледати, уредити или у потпуности избрисати.
Још није познато када би могла постати доступна ширем кругу корисника.
