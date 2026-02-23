Logo
Large banner

Нови војни систем: Одређује одакле долази паљба и када је "невидљива"

Извор:

Б92

23.02.2026

11:18

Коментари:

0
Нови војни систем: Одређује одакле долази паљба и када је "невидљива"
Фото: Leonardo Electronics

Нови војни систем способан је да јединицама на терену прецизно покаже одакле долази непријатељска артиљеријска паљба.

Овај систем, назван СОНУС, описује се као "акустични систем за лоцирање оружја", а његова кључна предност је способност да идентификује тачну локацију са које је испаљена граната.

Савремени топови дизајнирани су тако да се уклопе у пејзаж, могу да испале пројектил и брзо промјене позицију прије него што противник узврати ватру. Управо ту на сцену ступа СОНУС, који је развила британска подружница италијанске одбрамбене компаније Леонардо.

акција ада

Хроника

Огласио се Инспекторат након хапшења три тржишна инспектора!

Систем "ослушкује" три кључна акустична сигнала артиљеријског или минобацачког оружја. Први је прасак на устима цијеви, односно експанзија гасова унутар топа. Други је надзвучни ударни талас који ствара пројектил док се креће брже од брзине звука. Трећи је звук удара и експлозије гранате.

Анализом комбинованог акустичног потписа, СОНУС може да разликује типове оружја, а затим помоћу мреже сензора постављених на више локација и методом триангулације прецизно одреди извор паљбе.

(б92)

Подијели:

Таг :

raketni sistem

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Софија Коетсиер

Свијет

Софија је отишла у Африку, а онда јој се гуви сваки траг: Овако почиње језива мистерија

2 ч

0
Кејт Мидлтон и принц Вилијам

Свијет

Вилијам и Кејт игнорисали питање о скандалу који тресе краљевску породицу

1 ч

0
Захарова: Епстинови досијеи бацили свјетло на оне који су осуђивали Москву

Свијет

Захарова: Епстинови досијеи бацили свјетло на оне који су осуђивали Москву

1 ч

0
Црнадак ударио на Станивуковића: Ко притишће чланове ПДП-а?

Република Српска

Црнадак ударио на Станивуковића: Ко притишће чланове ПДП-а?

2 ч

1

Више из рубрике

Руски научници дошли до великог открића: Зечја кожа подстиче убрзано зарастање рана

Наука и технологија

Руски научници дошли до великог открића: Зечја кожа подстиче убрзано зарастање рана

5 ч

0
Овај "јефтини" Ајфон и није баш јефтин

Наука и технологија

Овај "јефтини" Ајфон и није баш јефтин

1 д

0
Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

Наука и технологија

Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

1 д

0
Проблем у ракети за лет око Мјесеца: Упитно лансирање са астронаутима у марту

Наука и технологија

Проблем у ракети за лет око Мјесеца: Упитно лансирање са астронаутима у марту

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

12

39

Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

12

33

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

12

30

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

12

24

Бура у Барселони: Лапорта оптужен за прање новца, огласио се и клуб

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner