Нови војни систем: Одређује одакле долази паљба и када је "невидљива"

Нови војни систем способан је да јединицама на терену прецизно покаже одакле долази непријатељска артиљеријска паљба.
Овај систем, назван СОНУС, описује се као "акустични систем за лоцирање оружја", а његова кључна предност је способност да идентификује тачну локацију са које је испаљена граната.
Савремени топови дизајнирани су тако да се уклопе у пејзаж, могу да испале пројектил и брзо промјене позицију прије него што противник узврати ватру. Управо ту на сцену ступа СОНУС, који је развила британска подружница италијанске одбрамбене компаније Леонардо.
Систем "ослушкује" три кључна акустична сигнала артиљеријског или минобацачког оружја. Први је прасак на устима цијеви, односно експанзија гасова унутар топа. Други је надзвучни ударни талас који ствара пројектил док се креће брже од брзине звука. Трећи је звук удара и експлозије гранате.
Анализом комбинованог акустичног потписа, СОНУС може да разликује типове оружја, а затим помоћу мреже сензора постављених на више локација и методом триангулације прецизно одреди извор паљбе.
