Црнадак ударио на Станивуковића: Ко притишће чланове ПДП-а?

Извор:

АТВ

23.02.2026

10:14

Коментари:

1
Црнадак ударио на Станивуковића: Ко притишће чланове ПДП-а?

Потпредсједник ПДП-а Игор Црнадак каже да чланови и симпатизери ове странке добијају телефонске позиве и под великим су притиском од "ужег" руководства ПДП-а, као да су сви они који се противе гашењу странке некакви терористи или црни ђаволи.

Да се закључити да је посљедња објава шефа Клуба посланика ПДП-а у НСРС усмјерена Драшку Станивуковићу и његовом Покрету Сигурна Српска.

"Ових дана многи чланови и симпатизери ПДП-а добијају телефонске позиве, а неки од њих су под великим притиском, само зато што разговарају са појединцима из најужег руководства ПДП-а, као да смо ми, који се чврсто противимо гашењу ПДП-а, некакви терористи или црни ђаволи", рекао је Црнадак.

Он поручује да је ПДП сарађивао и да ће сарађивати са многима, у складу са резултатима избора и политичким договорима, али никада није дозвољавао да важне улоге у њиховој структури имају проблематичне особе.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Када сам позвао на унутрашњи дијалог нисам мислио на лузере попут Црнатка

"Зато се честитим људима, са кичмом и личним интегритетом, не могу као ауторитети наметати превртљивци, који су више пута мијењали странке, корумпирани бивши функционери и они који су отворено пријетили животом нашим члановима. То није добро ни за ПДП, ни за Републику Српску", поручио је Црнадак.

Ријеч је о бројним функционерима у Републици Српској који су се придружили новоформираном Покрету Драшка Станивуковића, а што Црнатку, као и већем броју чланства смета.

Небојша Вукановић

Република Српска

"Не одустајем од кандидатуре": Вукановић поручио шта Станивуковић треба да ради

"Свако ко се уморио, ко мисли да се „можда политика и не може другачије водити него као СНСД“ и ко је изгубио вјеру у ПДП и у другачију Републику Српску, нека поступа у складу са својим осјећајем. Али, свако ко вјерује у ПДП, у оно што смо започели прије 26 година са Младеном Иванићем, има право да остане уз ПДП и у томе их нико не смије спречавати", рекао је Црнадак.

ПДП једна од опција на изборима

Црнадак је у својој објави поручио и да ће ПДП бити једна од опција на изборима, и да се то не може зауставити и много је боље да то буде резултат договора.

Коме је ово Црнадак упутио није јасно, али противника је на све стране. Од СДС-а и Небојше Вукановића који су распоредили кандидатуре за двије главне инокосне функције, до самог Драшка Станивуковића који би требало да понуди кандидата Покрета Сигурна Српска, што аутоматски искључује кандидата ПДП-а.

У недавном тексту смо говорили како опозициони лидери у јавним наступима све више говоре о договору са ПДП-ом, а не са Покретом Сигурна Српска.

Блануша Станивуковић

Република Српска

Хоће ли опозиција "преотети" ПДП?

