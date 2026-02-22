Значај међународних размјена за постизање бољих ефеката на тржишту рада

Извор:
АТВ
22.02.2026
19:31
Коментари:0
Апсолвент Економског факултета Универзитета у Бањалуци, Јелена Јањетовић имала је прилику да дио студија проведе у Шпанији на Универзитету у Кадизу, на Факултету економских наука кроз Ерасмус размјену.
Истиче да јој је ова размјена значила у личном и професионалном развоју и послала је поруку свим студентима да се пријаве на неки од програма ако имају прилику.
"То искуство ми је донијело много више од економског знања, упознала сам другачији образовни систем, међународно окружење и културу рада. Размјена ме научила самосталности, прилагодљивост и отворености према новим идејама.Размјена ми је помогла да знања стечена на факултету, примјеним у пракси и боље разумијем како теорија функционише у стварном пословном окружењу", рекла је Јелена Јањетовић, студентица економског факултета.
Нова знања која студенти стичу кроз савремене студијске програме, могу донијети значајан технолошки искорак на домаћем тржишту рада. Развој бизниса заснованих на знању и високим технологијама, представљају један од кључних предуслова за економски развој Републике Српске и њено приближавање осталим земљама свијета.
"Такав облик студирања доноси сасвим нову димензију не само у високом образовању, у високом образовању на овим просторима свакако, али и уопште развој економије, тржиште рада, то ће бити у стварном смислу корак укључења нашег универзитета у круг реномираних европских универзитета", рекао је Миленко Крајишник, декан економског факултета.
Универзитет у Бањалуци се истакао са бројним међународним сарадњама, и поручује да је овакав тип студентских размјена неопходан за развој и унапрјеђење младих људи. Студирање на страним универзитетима кључан је корак ка знању, конкурентности и будућем професионалном развоју.
"Оно што је посебно интересантно јесте да одласком на друге Универзитете могу да добију различита знања, различите вјештине, могу да стекну практична знања која по повратку на Универзитет у Бањалуци али и у Републику Српску, наравно могу што је могуће квалитетније да примјене у свом раду. Изузетно је важно да сви наши студенти али и наши запослени, препознају могућности која пружа европска универзитетска алијанса Акрос, јер је Универзитет у Бањалуци једини пуноправни члан Европске универзитетске алијансе са простора Републике Српске", рекла је Кристина Пантелић Бабић, проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу.
Студирање на иностраним универзитетима више није изузетак. Међународне размјене и нови студијски програми студентима нуде прилику да дио образовања стекну ван земље, а стечена знања примјене на матичним универзитетима, те да искуства из праксе примјене у будућем професионалном раду. Све информације о размјенама и програмима, могу да се нађу на сатјту универзитета, а особље свакако стоји на располагању за консултације.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
6 ч7
Република Српска
11 ч0
Најновије
Најчитаније
20
58
20
50
20
40
20
27
20
24
Тренутно на програму