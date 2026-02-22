Обиљежене 32 године од формирања Седмог одреда Специјалне бригаде полиције

Извор:
Формиран у пресудним временима, Седми одред Специјалне бригаде полиције прошао је кроз најтежа ратишта. Њихов пут био је пун искушења, а цијена коју су платили уграђена је у темеље Републике Српске.
„Хвала им кад се сјете баш за тај дан кад је то се десило кад одржавају и тако то, хвала им свима то треба увијек да се зна“, рекао је Милош Глигорић, отац страдалог борца.
Одред је дјеловао као маневарска и покретна јединица у саставу оперативних група Првог крајишког корпуса, а његово дјеловање дало је значајан допринос у одбрани града Приједора.
„Историја тог Одреда је историја подвига, што појединачних што јединице комплетне што Одреда у саставу бригаде и у садејству са јединицама Војске Републике Српске“, каже Љубиша Боровчанин, замјеник команданта Бригаде.
„Са ове временске дистанце тешко је много тога и рећи, подијељене су емоције, тако да нам је у овом дијелу најбитније да се показује наше јединство, наше заједништво, наше чојство“, рекао је Златко Брдар, командант Одреда.
Обиљежавању су присуствовали припадници Министарства унутрашњих послова, представници града Приједора, породице погинулих бораца, саборци и бројни грађани, који су још једном истакли да жртва припадника Седмог одреда остаје трајно уписана у историју града и Републике Српске.
„Управо овакве догађаје и овакве храбре јунаке требамо да славимо и да управо успомену на њих чувамо и преносимо на будуће генерације, нека будућа покољења која исто морају да цијене оно што ми данас цијенимо“, рекао је Слободан Јавор, градоначелник Приједора.
„Оно што је важно рећи у сјећању на то да је РС држава која је завид хероја и као завид хероја морамо их се сјећати, ова сјећања која ми радимо полажући вијенце палећи свијеће и парастосе само су једна ствар“, рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
Седми одред настао је у Приједору и окупљао је више од 400 припадника, од којих је шест страдало а више од 65 рањено.
