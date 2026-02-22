Logo
Додик: Српска стабилна, фокус на инвестиције и раст плата

22.02.2026

09:54

Милорад Додик
Милорад Додик, предсједник СНСД-а, истакао је да је Република Српска политички и економски стабилна и да ове године ставља нагласак на инвестицијама и расту плата.

"У овом тренутку у Српској је преко три милијарде КМ уговорених инвестиција у пројекте из области енергетике, саобраћаја и здравства", написао је Додик на друштвеној мрежи "X".

Додик је у ретроспективи протекле седмице навео да је у Београду присуствовао обиљежавању Сретења.

Таг :

Милорад Додик

