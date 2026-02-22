Додик: Српска стабилна, фокус на инвестиције и раст плата

22.02.2026
Милорад Додик, предсједник СНСД-а, истакао је да је Република Српска политички и економски стабилна и да ове године ставља нагласак на инвестицијама и расту плата.
"У овом тренутку у Српској је преко три милијарде КМ уговорених инвестиција у пројекте из области енергетике, саобраћаја и здравства", написао је Додик на друштвеној мрежи "X".
Додик је у ретроспективи протекле седмице навео да је у Београду присуствовао обиљежавању Сретења.
Током седмице боравио сам у… pic.twitter.com/0wMHCVP64E
