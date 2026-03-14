Цеца зауставила концерт, реаговало обезбјеђење

Аутор:

АТВ

14.03.2026

22:02

Цеца Ражнатовић
Фото: Youtube/ screenshot

Цеца Ражнатовић зауставила је концерт у Чачку када је видјела да је девојци која је била у првим редовима позлило од врућине.

Музичка звезда је моментално реаговала, зауставила музику и позвала обезбјеђење да хитно реагује.

Тони Цетински

Сцена

Након скандала: Запјевао песму Тонија Цетинског усред Београда

"Девојчици је позлило! Извуците је одавде, хајде, брзо! Ајде, обезбјеђење, брзо! Извуците дијете, тако. Помозите дјевојчици, изведите је на ваздух", рекла је Цеца, преноси Телеграф.

Више из рубрике

Након скандала: Запјевао песму Тонија Цетинског усред Београда

Сцена

Након скандала: Запјевао песму Тонија Цетинског усред Београда

1 ч

0
Пјевачица се сналазила да заради: Брала сам шљиве

Сцена

Пјевачица се сналазила да заради: Брала сам шљиве

4 ч

0
Иван Гавриловић

Сцена

Пјевач се јавно огласио тужним поводом па поручио: Због велике трагедије...

4 ч

0
Јоџир и Ирена Радуловић

Сцена

Јоџирова супруга Ирена годинама била у вези са Андријом Милошевићем

8 ч

0

Траг води преко Балкана: Кријумчари узели милијарду евра

Познат узрок несреће у којој је живот изгубио држављанин БиХ

Обрадовић: Имамо план за Дубаи

Након скандала: Запјевао песму Тонија Цетинског усред Београда

