Цеца зауставила концерт, реаговало обезбјеђење

АТВ
14.03.2026
22:02
Цеца Ражнатовић зауставила је концерт у Чачку када је видјела да је девојци која је била у првим редовима позлило од врућине.
Музичка звезда је моментално реаговала, зауставила музику и позвала обезбјеђење да хитно реагује.
"Девојчици је позлило! Извуците је одавде, хајде, брзо! Ајде, обезбјеђење, брзо! Извуците дијете, тако. Помозите дјевојчици, изведите је на ваздух", рекла је Цеца, преноси Телеграф.
