Пјевач се јавно огласио тужним поводом па поручио: Због велике трагедије...

АТВ

14.03.2026

18:02

Иван Гавриловић
Фото: Printscreen Youtube

Због велике трагедије која се догодила у којој је погинуло двоје младих људи, у Батајници је данас проглашен Дан жалости.

Музике неће бити у кафићима и клубовима због чега се огласио и пјевач Иван Гавриловић.

Пјевач је због овог страшног догађаја био приморан да помјери свој наступ.

Наиме, пјевач Иван Гавриловић огласио се на друштвеним мрежама и саопштио да отказује наступ који је био заказан за вечерас.

"Због велике трагедије која је задесила Батајницу и из поштовања према свима који су погођени овим страшним догађајем одлучили смо да журку помјеримо за сљедећи викенд. Извињавамо се због промјене термина и хвала свима на разумијевању", поручио је Иван Гавриловић.

Подсјетимо, Михајло С. (18) и тинејџерка Н. П. (19) страдали су у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила прије две ноћи у Угриновцима.

Саобраћајна несрећа се догодила прије двије ноћи у Угриновцима у 21.59 када је, како се сумња, аутомобил марке "пежо" у ком су били је слетио са пута и ударио у бетонски мостић на улазу у једно двориште.

Михајло и Н. П. (19) страдали су на лицу места, док је трећа тинејџерка превезена у болницу у тешком стању, преноси Телеграф.

