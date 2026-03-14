Пјевач се јавно огласио тужним поводом па поручио: Због велике трагедије...

14.03.2026
Због велике трагедије која се догодила у којој је погинуло двоје младих људи, у Батајници је данас проглашен Дан жалости.
Музике неће бити у кафићима и клубовима због чега се огласио и пјевач Иван Гавриловић.
Пјевач је због овог страшног догађаја био приморан да помјери свој наступ.
Наиме, пјевач Иван Гавриловић огласио се на друштвеним мрежама и саопштио да отказује наступ који је био заказан за вечерас.
"Због велике трагедије која је задесила Батајницу и из поштовања према свима који су погођени овим страшним догађајем одлучили смо да журку помјеримо за сљедећи викенд. Извињавамо се због промјене термина и хвала свима на разумијевању", поручио је Иван Гавриловић.
Подсјетимо, Михајло С. (18) и тинејџерка Н. П. (19) страдали су у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила прије две ноћи у Угриновцима.
Иран запријетио Америци: Циљаћемо компаније
Саобраћајна несрећа се догодила прије двије ноћи у Угриновцима у 21.59 када је, како се сумња, аутомобил марке "пежо" у ком су били је слетио са пута и ударио у бетонски мостић на улазу у једно двориште.
Михајло и Н. П. (19) страдали су на лицу места, док је трећа тинејџерка превезена у болницу у тешком стању, преноси Телеграф.
