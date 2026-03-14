Преминуо бивши гитариста Моторхеда

14.03.2026

Фото: George Becker/Pexels

Бивши гитариста Моторхеда, Фил Кембел преминуо је у 64. години. Вијест о његовој смрти објављена је на друштвеним мрежама његовог бенда "Phil Campbell and the Bastard Sons".

"С великом тугом објављујемо вијест о смрти нашег вољеног оца, Филипа Ентонија Кембела, који је синоћ мирно преминуо након дуге и храбре борбе на интензивној њези након сложене и велике операције. Фил је био одан супруг, диван отац и поносан и вољен дјед, од миља познат као "Бампи". Дубоко су га вољели сви који су га познавали и јако ће нам недостајати. Његова оставштина, музика и успомене које је створио с толико људи живјеће заувијек", наводи се у поменутом саопштењу.

Потом су замолили све да поштују приватност породице током, како је речено, "овог невјероватно тешког времена".

Ива Јовић

Тенис

Србија остаје без чуда од дјетета

У фебруару су "Phil Campbell and the Bastard Sons" отказали своје претходно најављене концерте у Аустралији и Европи од марта до маја "због медицинског савјета који је Фил управо примио".

Кембел је био члан Моторхеда од 1984. до 2015., а посљедњих 20 година постојања бенда био је њихов једини гитариста.

Прочитајте више

Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године

Тенис

Србија остаје без чуда од дјетета

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Возач аутобуса прегазио ногу дјечаку (13), па побјегао са мјеста незгоде

1 ч

0
Вријеме

Друштво

Спремите се за временски преокрет: Стижу киша и снијег

1 ч

0
Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје чак 12 насеља

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје чак 12 насеља

2 ч

0

Више из рубрике

Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић након сахране брата објавио емотиван снимак : ''Мили мој..''

2 ч

0
Јована Јеремић постала баба у 35. години

Сцена

Јована Јеремић постала баба у 35. години

5 ч

0
Дарко и Драган Лазић

Сцена

Ријечи Дарка Лазића кидају душу: ''Лијепо сам га обукао, у ковчег сам ставио микрофон, парфем..''

5 ч

0
Јован Радуловић Јоџир са оцем

Сцена

Ово је отац познатог црногорског инфлуенсера: Јоџир открио да је његов тата био са Ксенијом Пајчин

7 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Ово нисте очекивали: У Грацу саобраћајни знак на српском језику

15

20

Стручњаци упозоравају: Не отварајте прозоре између 8 и 10 ујутро

15

10

Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане, ухапшена жена

15

01

Колико пута се заљубимо током живота?

15

00

Порука из Ирана: Украјина легитимна мета

