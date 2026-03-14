Преминуо бивши гитариста Моторхеда

Бивши гитариста Моторхеда, Фил Кембел преминуо је у 64. години. Вијест о његовој смрти објављена је на друштвеним мрежама његовог бенда "Phil Campbell and the Bastard Sons".
"С великом тугом објављујемо вијест о смрти нашег вољеног оца, Филипа Ентонија Кембела, који је синоћ мирно преминуо након дуге и храбре борбе на интензивној њези након сложене и велике операције. Фил је био одан супруг, диван отац и поносан и вољен дјед, од миља познат као "Бампи". Дубоко су га вољели сви који су га познавали и јако ће нам недостајати. Његова оставштина, музика и успомене које је створио с толико људи живјеће заувијек", наводи се у поменутом саопштењу.
Потом су замолили све да поштују приватност породице током, како је речено, "овог невјероватно тешког времена".
Тенис
Србија остаје без чуда од дјетета
У фебруару су "Phil Campbell and the Bastard Sons" отказали своје претходно најављене концерте у Аустралији и Европи од марта до маја "због медицинског савјета који је Фил управо примио".
Кембел је био члан Моторхеда од 1984. до 2015., а посљедњих 20 година постојања бенда био је њихов једини гитариста.
