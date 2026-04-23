Докторка Марија ухваћена с пацијентом у односу, ово је казна

Докторки опште праксе у Сиднеју, Марији Бастас, одузета је љекарска лиценца након што је више пута спавала са својим пацијентом у њеном ауту.
Забрањено јој је обављање професије најмање двије године.
Бастас је требало да се појави пред Грађанским и управним судом ове недјеље након што је имала "неприкладан, продужен, лични и сексуални однос“ са пацијентом који се борио са менталним проблемима.
Пацијент је први пут посјетио Бастаса прије 11 година због плана његе менталног здравља, саопштио је суд, објавили су аустралијски медији.
Бастас га је потом позвала у свој "омиљени грчки кафић" и купила им двије кафе да попију на задњем сједишту свог аута.
Прије него што су имали однос, пољубили су се, саопштио је суд. Пацијенткиња је рекла суду да су наставили да се виђају и спавају у њеном ауту око два до три пута недјељно, а понекад су спавали и на кревету у њеној ординацији.
"Морали су бити тихи како их љекар у близини не би чуо. Пацијенткиња је рекла да су такође имали секс у ауту на паркингу општине у Питершаму и у Лајхарту. Други пут су имали секс на Универзитету Маквори, на пољима", речено је.
Пацијент је такође рекао да му је докторка рекла да је "престара" за њега и да би требало да пронађе неког млађег.
Веза је трајала три године, до почетка 2018. године, а наводно га је Бастас одвела у своју огромну кућу, која је имала теретану, велики билијарски сто и бар и фонтане.
Рекао је да су се "напили црног вина" и да му је Бастас показала своју гаражу пуну ципела" за коју је процијенио да има око 300 пари.
Затим му је рекла да морају бити опрезни јер њена кућа гледа на кућу њеног бившег мужа. Такође је рекао суду да му је током њихове везе дала Армани колоњску воду, пар "уских црних фармерки" и у једном тренутку му је дала 500 долара.
Пацијент је рекао да је "почео да се дистанцира од њега" почетком 2018. године и да ју је посљедњи пут видио у њеној ординацији 2019. године.
"Дала му је знак руком да је заузета и да не може да га види“, наводи се у судској одлуци.
Пацијент је испричао суду да је након завршетка везе постао депресиван и почео да пије и пуши.
Поднио је жалбу Комисији за жалбе у здравству 2022. године након што је открио везу свом психологу. Бастас је на суду негирала да је имала сексуални однос са пацијентом или да му је куповала поклоне.
Међутим, рекла је суду да "жали што је њено понашање довело до овог поступка" и да ће се пензионисати у јуну ове године.
У марту прошле године, суд је прогласио Бастас кривом за незадовољавајуће професионално понашање и професионално кршење правила понашања. Сада је вијеће отказало њену регистрацију, са двогодишњим периодом без преиспитивања.
"Др Бастас је знала да је пацијент изузетно рањива особа због информација које је добила као његов љекар", навело је вијеће у својој одлуци.
"Докази пацијенткиње показују да је понашање др Бастас имало озбиљан утицај на његово ментално здравље, узрокујући му сталну емоционалну патњу и збуњеност и нарушавајући његову способност да крене напријед", наводи се, преноси "Курир".
